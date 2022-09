Ahmedabad

oi-Sunitha B

ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 14: ಗುಜರಾತ್‌ನ ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡದ ಲಿಫ್ಟ್ ಕುಸಿದು ಏಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬುಧವಾರ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಲಿಫ್ಟ್ ಕುಸಿದಾಗ ಒಟ್ಟು ಎಂಟು ಮಂದಿ ಲಿಫ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರು ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಘಟನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮುಖ್ಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಜಯೇಶ್ ಖಾಡಿಯಾ ಮಾತನಾಡಿ, ಅಹಮದಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಕುಸಿದು ಏಳು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಮೃತಪಟ್ಟ ಘಟನೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಓರ್ವ ಗಾಯಗೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದರು.

ಅಹಮದಾಬಾದ್ ಮೇಯರ್ ಕೆಜೆ ಪರ್ಮಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, ಘಟನೆ ನಡೆದ ನಿರ್ಮಾಣ ಹಂತದ ಕಟ್ಟಡವು ಖಾಸಗಿ ಬಿಲ್ಡರ್‌ನದ್ದಾಗಿದೆ. "ಆಸ್ಪೈರ್ II ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದೆ. ಇದು ಖಾಸಗಿ ಡೆವಲಪರ್ ಹೊಂದಿರುವ ಖಾಸಗಿ ಕಟ್ಟಡವಾಗಿದೆ. ಅವರ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಛಾವಣಿಯೊಂದು ಬಿದ್ದ ನಂತರ 7 ಪುರುಷರು ನಿಧನರಾದರು. ಘಟನೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ 7.30ಕ್ಕೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಬಿಲ್ಡರ್ ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಚಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು 11 ಗಂಟೆಯ ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮೇಯರ್ ಕೆಜೆ ಪರ್ಮಾರ್ ಹೇಳಿದರು.

Ahmedabad, Gujarat | Aspire II is building where incident happened. It is a private building with a private developer. In their premises, 7 men expired after a roof fell. Incident happened at 7.30 in morning but builder hid it & only informed police after 11am: Mayor KJ Parmar https://t.co/oP5UMTgP6d pic.twitter.com/H2HSCet7OU