ಕೊರೊನಾ ಲಸಿಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಿಥ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳು

Comprehensive Story

oi-Mahesh Malnad

ಭಾರತದ ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಮಿಥ್ಯೆಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ತಿರುಚಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು, ಅರ್ಧ ಸತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅಪ್ಪಟ ಸುಳ್ಳುಗಳಿಂದಾಗಿ ಈ ಮಿಥ್ಯೆಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿವೆ.

ಲಸಿಕೆ ಖರೀದಿ ಬಗ್ಗೆ ಅನುಮಾನ ಎದ್ದಿದೆ ಅಲ್ಲದೆ, ಜಾಗತಿಕ ಕಂಪನಿಗಳ ಲಸಿಕೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅನುಮತಿ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಸಿಕೆ ನೀಡಲು ಕೇಂದ್ರವು ಯಾವುದೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ, ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಸುದ್ದಿಗಳು ದಿನ ನಿತ್ಯ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾರವಾಗುತ್ತಿವೆ.

ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಿಐಬಿ Fact Check ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಲಸಿಕೆ ಅಭಿಯಾನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿ ಉತ್ತರಗಳು ಇನ್ನೂ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀತಿ ಆಯೋಗದ ಸದಸ್ಯ (ಆರೋಗ್ಯ) ಮತ್ತು ಕೋವಿಡ್-19 ಲಸಕೀಕರಣದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರ ತಂಡದ (ಎನ್‌ಇಜಿವಿಎಸಿ) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾ. ವಿನೋದ್ ಪಾಲ್ ಈ ಮಿಥ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದು, ಈ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Several myths on India’s Covid-19 vaccination program are doing the rounds. These myths are arisingdue to distorted statements, half truths and blatant lies, Know more.