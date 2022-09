Jobs

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 11: ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ವಿಮಾನ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕತಾರ್‌ ಏರ್‌ವೇಸ್‌ ಇದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದಿಂದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಕತಾರ್ ಏರ್‌ವೇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ ವಿಮಾನಯಾನ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದೆ.

ಕತಾರ್ ಏರ್‌ವೇಸ್ ತನ್ನ ಜಾಗತಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಲು ಮತ್ತು ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಭಾರತದಿಂದ ಹೊಸ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಕತಾರ್‌ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿಲ್ಲ. ಅದ್ಯಾಗೂ ಭಾರತದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದೆ ಎಂದಷ್ಟೇ ಹೇಳಿದೆ.

ಕತಾರ್‌ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯು 16 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2022 ರಿಂದ ತನ್ನ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಾದ್ಯಂತ ವಿಭಿನ್ನ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ನಾಗರಿಕರಿಂದ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ.

ಕತಾರ್ ಏರ್‌ಲೈನ್ಸ್ ಕತಾರ್ ಏರ್‌ವೇಸ್, ಕತಾರ್ ಡ್ಯೂಟಿ-ಫ್ರೀ, ಕತಾರ್ ಏವಿಯೇಷನ್ ​​ಸರ್ವಿಸಸ್, ಕತಾರ್ ಏರ್‌ವೇಸ್ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಹಿಡಿದು ತನ್ನ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳಿಗೆ ಕಂಪನಿ ಮತ್ತು ಕತಾರ್ ವಿತರಣಾ ಕಂಪನಿ ದಿಯಾಫಟಿನಾ ಹೋಟೆಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಪಾಕಶಾಲೆ, ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ, ನಿರ್ವಹಣೆ, ಸರಕು, ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆ, ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ವಿಮಾನ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳು, ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಭದ್ರತೆ, ಡಿಜಿಟಲ್, ಆಡಳಿತ, ಹಾಗೆಯೇ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ಇವೇ ಮೊದಲಾದ ವಿವಿಧ ಪಾತ್ರಗಳಿಗೆ ಗಣನೀಯ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕತಾರ್‌ ಯೋಜಿಸಿದೆ.

ನಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಗ್ರಾಹಕರ ಅನುಭವವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಲು ನಾವು ಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಸೂಕ್ತ ಜನರನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕತಾರ್ ಏರ್‌ವೇಸ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಈ ನೇಮಕಾತಿ ಕ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬದ್ಧತೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಕತಾರ್ ಏರ್‌ವೇಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ ಅಕ್ಬರ್ ಅಲ್ ಬೇಕರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕತಾರ್ ಏರ್‌ವೇಸ್ ನ್ಯೂ ಜನರೇಶನ್‌ ವಿಮಾನಗಳ ಹಾರಾಟದೊದಿಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.

English summary

One of the reputed airlines, Qatar Airways, will hire staff from India this month. Good news for those looking for jobs in the airline industry as Qatar Airways Group has announced job openings for Indians only