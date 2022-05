Jobs

oi-Rajesha MB

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 23 : ದಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್(ಐಬಿಪಿಎಸ್‌) 2022ನೇ ಸಾಲಿನ ನೇಮಕಾತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದು, ಆಸಕ್ತ ಮತ್ತು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಮೇ 31ರೊಳಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಸಂಸ್ಥೆ ಹೆಸರು: ದಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್

ಹುದ್ದೆ ಹೆಸರು: ರೀಸರ್ಷ್‌ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್‌

ಗ್ರೇಡ್: ಇ

ಹುದ್ದೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳ: ಐಬಿಪಿಎಸ್ ಮುಂಬೈ

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕ: ಮೇ 31

ವಾರ್ಷಿಕ 12 ಲಕ್ಷ ವೇತನ

ವೇತನ ವಿವರ: ತಿಂಗಳಿಗೆ 44,900 ರೂ. ( ಸಿಟಿಸಿ ಅನ್ವಯ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 12 ಲಕ್ಷವರೆಗೆ )

ಅರ್ಜಿ ಶುಲ್ಕ : 1000 ರೂ

ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗಿ IBPS ಗೆ ಸೇರಲು ಬಯಸುವ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಾಗಿ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಮೇ 31, 2022 ರ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಮೇಲಿನ ಪೋಸ್ಟ್‌ಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಎಲ್ಲಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ವೇಳೆ ರೂ 1000 ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಆಯ್ಕೆ ವಿಧಾನ

* ಆನ್‌ಲೈನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ

* ಗುಂಪು ಸಂದರ್ಶನ

* ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂದರ್ಶ

ಅರ್ಹತೆಗಳು

* ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಕನಿಷ್ಠ ವಯಸ್ಸು 21 ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ 30 ವರ್ಷಳಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಂದರೆ; ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಮೇ 2, 1995 ಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಜನಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಮೇ 1, 2001 ಕ್ಕಿಂತ ನಂತರ ಜನಿಸಬಾರದು.

* ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳಿಂದ 55% ಅಂಕದೊಂದಿಗೆ ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ/ಶಿಕ್ಷಣ/ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಸ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್/ಸೈಕೋಮೆಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್‌ಮೆಂಟ್(ಹೆಚ್‌ಆರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷತೆ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರಬೇಕು.

* ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ/ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅನುಭವ ಇರಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್​ ಜ್ಞಾನ ಹೊಂದಿರಬೇಕು.

ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

* ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲು IBPS ನ ಅಧಿಕೃತ ಸೈಟ್‌ಗೆ (https://www.ibps.in/) ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು

* ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಮೇ 11, 2022 ರಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಹುದ್ದೆಯ ಜಾಹೀರಾತಿನ್ನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

* IBPS ರಿಸರ್ಚ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ನೇಮಕಾತಿ 2022- ಮೇ 11 ರಿಂದ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಎಂಬ ಲಿಂಕ್ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

* ನಂತರ ಹೊಸ ವಿಂಡೋ ತೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ನೋಂದಣಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.

* ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ವಿವರಗಳನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಫೋಟೋ ಮತ್ತು ಸಹಿಯನ್ನು ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

* ಎಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ 1000 ರೂ. ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಿ

* ನಂತರ ಅರ್ಜಿ ನಮೂನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಭವಿಷ್ಯದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಿಂಟ್‌ಔಟ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

English summary

The Institute of Banking Personnel Selection (IBPS) has invited applications for Research Associate posts and the yearly pay of the candidate will be 12 lakhs. candidates should apply before may 31st is the last date for apply.