'ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬಲ್ಲ': ಮಾತು ತಪ್ಪಿದ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಬೈಡನ್‌

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌, ಆಗಸ್ಟ್‌ 23: "ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಕಾನೂನು ಬದ್ಧೆತೆಯನ್ನು ಬಯಸುತ್ತಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭರವಸೆಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ ತಾಲಿಬಾನಿಗರ ಈ ಭರವಸೆಯು ಹೌದೇ ಅಲ್ಲವೇ ಎಂದು ನೋಡಬೇಕು," ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್‌, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ, "ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವೈಟ್‌ ಹೌಸ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭ "ತಾಲಿಬಾನಿಗರನ್ನು ನಂಬುವಿರೇ, ಇಲ್ಲವೇ" ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ ಯುಎಸ್‌ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜೋ ಬೈಡನ್‌, "ನಾನು ಯಾರನ್ನೂ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ವೇಳೆಯೇ, "ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಜನರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಮುಂದಾಗುವುದಾದರೆ, ತಾಲಿಬಾನಿಗರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಹಾಯ ನೆರೆಯ ದೇಶಗಳಿಂದ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದು ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಕಾರ, ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಹಕಾರ ಹಾಗೂ ಇನ್ನು ಕೆಲವು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್‌ಗೆ ಸಹಕಾರ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಾರು ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದ ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಹಿಂದೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಈ ನಿರ್ಧಾರದ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಜೋ ಬೈಡನ್‌ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಈ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದು ಈ ಹಿಂದಿನ ಅಮೆರಿಕ ಅ‌ಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌. ಈ ಹಿಂದೆ ಡೊನಾಲ್ಡ್‌ ಟ್ರಂಪ್‌ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಜೊತೆ ಒಪ್ಪಂದವೊಂದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಭರವಸೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಿಂದ ಯುಎಸ್‌ ತನ್ನ ಸೇನೆಯನ್ನು ಹಿಂಪಡೆದಿದ್ದು, ಆದರೆ ತಾಲಿಬಾನ್‌ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನವನ್ನು ತನ್ನ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.

