ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ: ಸಹೋದರಿಯರ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ರಾಖಿಗಳು, ಇಲ್ಲಿವೆ ಲಿಸ್ಟ್!

General

oi-Minuddin Nadaf

ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿಯರ ಪ್ರೀತಿ, ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುವ ರಕ್ಷಾಬಂಧನವನ್ನು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೋವಿಡ್ ಅವಧಿಯ ನಂತರ ಈ ಬಾರಿ ರಕ್ಷಾಬಂಧನದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಭರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ರಕ್ಷಾಬಂಧನಕ್ಕೆ ಇನ್ನು ಹತ್ತು ದಿನ ಬಾಕಿ ಇದೆ.

ಆದರೆ ಭಾನುವಾರ ಮತ್ತು ಸೋಮುವಾರದಂದು ಬಣ್ಣದ-ಬಣ್ಣದ ರಾಖಿಗಳು ನೋಡಲು ಹಾಗೂ ಖರೀದಿಸಿಸಲು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಜನಸಾಗರವೇ ನೆರೆದಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತರಹದ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ಮುದ್ದಿನ ತಂಗಿಯರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗಿವೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸೇರಿದಂತೆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಳಲ್ಲಿ ರಾಖಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ, ರೇಷ್ಮೆ ದಾರದ ರಾಖಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಫ್ಯಾಷನ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ರಾಖಿಗಳಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಹೊಸ ವಿನ್ಯಾಸಗಳೊಂದಿಗೆ ರೇಷ್ಮೆ ದಾರಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದಿವೆ. ಈ ಬಾರಿ ಮಕ್ಕಳ ರಾಖಿಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿದೆ. ಆಟಿಕೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಈಗ ಇವರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ರಾಖಿಗಳು ಕೂಡ ಬಂದಿವೆ. ಇದು ಸಹೋದರಿಯರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.

English summary

Rakshabandhan, which strengthens the love and bond of brothers and sisters, is being celebrated with grandeur after two years. After the Covid period, this time the preparations for Rakshabandhan are going on in full swing,