ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 30: ವೀಸಾ ಅಪಾಯಿಂಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಪಡೆಯಲು ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಕಾಯುವ ಸಮಯ ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳು. ಆದರೆ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಎಂದು ಯುಎಸ್ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ.

ದೆಹಲಿ ವೀಸಾ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಅಪಾಯಿಂಟ್‌ಮೆಂಟ್ ಕಾಯುವ ಸಮಯ 833 ದಿನಗಳು ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಬಂದವರು 848 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ. ಬೀಜಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರ ಸಮಯದ ಚೌಕಟ್ಟು ಕೇವಲ 2 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಗಳು ಎಂದು ಯುಎಸ್‌ ಸ್ಟೇಟ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್‌ಮೆಂಟ್‌ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ತೋರಿಸಿದೆ.

ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೀಸಾಗಳಿಗಾಗಿ, ಕಾಯುವ ಸಮಯವು ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈಗೆ 430 ದಿನಗಳು. ಆದರೆ ಬೀಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ನಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ, ಕಾಯುವ ಸಮಯವು 1 ಮತ್ತು 2 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಇತರ ವಲಸೆ ಅಲ್ಲದ ವೀಸಾಗಳಿಗಾಗಿ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಿಂದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ಕ್ರಮವಾಗಿ 390 ಮತ್ತು 392 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬೀಜಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್‌ಗೆ ಅದೇ 2 ಮತ್ತು 1 ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ದಿನಗಳು ಮಾತ್ರ.

The waiting time for Indian applicants to get a visa appointment is about two years. But the US website showed two days for China.