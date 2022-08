World Elephant Day: ಮೈಸೂರಿನ ‘ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ’ ಗಜಪಡೆಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಂಗತಿಗಳು

Features

ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಆನೆಗಳು ಮೈಸೂರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿವೆ. ಈ ವರ್ಷದ ವಿಶ್ವ ವಿಖ್ಯಾತ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26ರಂದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಜಂಬೂ ಸವಾರಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಂದು ವಿಜಯದಶಮಿಯ ದಿನ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಆನೆ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಆನೆಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೈಸೂರನ ದಸರಾ ಆಚರಣೆಯ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮೈಸೂರು ದಸರೆಯ ಆನೆಗಳು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ.

ಮೈಸೂರು ಅರಮನೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಜಂಬೂಗಳಿಗೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಆರತಿಯೊಂದಿಗೆ ಬುಧವಾರ ಅದ್ದೂರಿ ಸ್ವಾಗತ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಎಸ್ ಟಿ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಎಲ್ಲಾ ಆನೆಗಳಿಗೆ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ದಸರಾ ಆನೆಗಳು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಅರಮನೆಯ ಜಯಮಾರ್ತಾಂಡ ಗೇಟ್‌ಗೆ ಆಗಮಿಸಿ ಸ್ವಾಗತ ಕೋರಿದವು. ಅಂಬಾರಿ ಆನೆ ಅಭಿಮನ್ಯು ಭೀಮ, ಮಹೇಂದ್ರ, ಗೋಪಾಲಸ್ವಾಮಿ ಅರ್ಜುನ ಧನಂಜಯ, ಕಾವೇರಿ, ಚೈತ್ರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆದವು.

ಆನೆಗಳು ತಂಗಲಿರುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಮೂಡಿತ್ತು. ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸೋಮಶೇಖರ್ ಕಾವಾಡಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾವುತರಿಗೆ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸಿದರು. ದಸರಾ ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಮೈಸೂರಿನ ಪೀಠಾಧಿಪತಿ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ದೇವಿಗೆ ಸಚಿವರು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.

