ವಿಶ್ವ ಬೈಸಿಕಲ್ ದಿನ; ಸೈಕಲ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಆದ ಗಾಯ ನೆನಪಿದೆಯೇ?

ಇಂದು ವಿಶ್ವ ಬೈಸಿಕಲ್ ದಿನಾಚರಣೆ. ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯು 2018ರ ಏಪ್ರಿಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 3ರಂದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬೈಸಿಕಲ್ ದಿನವೆಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಆಬಾಲವೃದ್ದರವರೆಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವ ಜನಪ್ರಿಯ ವಾಹನ ಸೈಕಲ್. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲೂ ಸೈಕಲ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಆಗುವ ಗಾಯದ ನೆನಪು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಪಡೆದ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವ, ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆಗಿನ ಬೈಸಿಕಲ್ ಸವಾರಿ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯ ನೆನಪಿನ ಬುತ್ತಿ.

ವಿಶ್ವ ಬೈಸಿಕಲ್ ದಿನದ ಅಂಗವಾಗಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ವಾರ್ತಾ ಇಲಾಖೆ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಎಂ. ಎಸ್. ಭರತ್ ಬರೆದಿರುವ ವಿಶೇಷ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ.

ಬೈಸಿಕಲ್ ಕೊಳ್ಳಲೂ ಕಷ್ಟವಿದ್ದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗೆ ಇಂತಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೀಡಿ ಸೈಕಲ್ ಅನ್ನು ಬಾಡಿಗೆ ಪಡೆದು ಊರುಗಳನ್ನು ಸುತ್ತಾಡಿದ ನೆನಪುಗಳು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತವೆ.

ಮೈಕೆಲ್ ಪಾಲೆನ್ ಅವರು "ನನ್ನ ಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು, ನಾನು ಬೈಸಿಕಲ್ ಸವಾರಿ ಮಾಡಲು ಕಲಿತಾಗ" ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ಎಲ್ಲರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬೈಸಿಕಲ್ ಕಲಿಯುವಾಗ ಆಗುವ ಅನುಭವಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ವಿಶ್ವ ಬೈಸಿಕಲ್ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 3ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಕೀರ್ತಿ ಅಮೇರಿಕಾ ಮೂಲದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಲೆಸ್ಜರ್ ಸಿಬಿಲ್ಸ್ಕಿ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲುತ್ತದೆ. ಇವರು ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ವಿಶ್ವ ಬೈಸಿಕಲ್ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಕುರಿತು ನಿರ್ಣಯ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಭಿಯಾನ ನಡೆಸಿದ ಶ್ರಮದ ಫಲವಾಗಿ ವಿಶ್ವ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆಯು 2018 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್ 3ರಂದು ವಿಶ್ವ ಬೈಸಿಕಲ್ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು.

World Bicycle Day is marked on 3 June every year. The day celebrates the tradition of cycling and its significant role in keeping our health fit. Here are the special story on benefits of Bicycle.