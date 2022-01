ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದೇಶದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಯಾರು?

Features

oi-Sunitha B

ಲಕ್ನೋ ಜನವರಿ 23: ಬಿಜೆಪಿಯ ಪ್ರಬಲ ಒಬಿಸಿ ನಾಯಕರನ್ನು ಎಸ್‌ಪಿಗೆ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಮುನ್ನ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷವು ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಯಾದವರ ಪಕ್ಷವಲ್ಲ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ. ಈ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸಮುದಾಯದ ನಾಯಕರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಅಖಿಲೇಶ್ ತಮ್ಮ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್. ಅವರು ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಎರಡು ಇಂಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ.

8 ಅಡಿ 1 ಇಂಚು ಎತ್ತರದ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಎತ್ತರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಿಂತ ಕೇವಲ 2 ಇಂಚು ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾರೆ. ಭಾನುವಾರ ಅವರು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡರು. ತಾವು ಎಸ್‌ಪಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರಣವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎತ್ತರದ ನಿಲುವು ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಗುರುತನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದೇ ಕೊಂಚ ಮುಜುಗರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅದಾಗ್ಯೂ ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಮೇಲಿನ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸ, ಭರವಸೆಯನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿ ಅವರು ಪಕ್ಷ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷವು ಅವರು ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ.

English summary

Akhilesh has added one of the tallest people in the country to his Socialist Party. His name is Dharmendra Pratap Singh. He is not only the tallest man in India, but two inches shorter than the world's tallest.