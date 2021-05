ಭಯಪಡಬೇಡಿ, ವೈಟ್ ಫಂಗಸ್ ಎಂಬ ಸೋಂಕೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದ ವೈದ್ಯರು

Features

oi-Sumalatha N

ನವದೆಹಲಿ, ಮೇ 22: ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಗುಣಮುಖರಾಗುತ್ತಿರುವವರಲ್ಲಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್ ಸೋಂಕು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದೀಚೆಗೆ ವೈಟ್ ಫಂಗಸ್ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಈಗಿರುವ ಆತಂಕವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದೆ.

ಬಿಳಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಎಂಬ ಈ ಸೋಂಕು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್‌ಗಿಂತಲೂ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಭೀತಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಬಿಳಿ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಎಂಬ ಸೋಂಕೇ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ಯಾಂಡಿಸಿಯಾಸಿಸ್ ಎಂಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕು ಅಷ್ಟೆ. ಭಯ ಪಡುವ ಅಗತ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

There is no such disease as white fungus. The infection is called as candidiasis and it is not dangerous than black fungus says experts