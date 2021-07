Explained: ಯಾವ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯರು ಈಗ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು, ನಿರ್ಬಂಧವೇನು?

Features

ನವದೆಹಲಿ, ಜು.21: ಅನೇಕ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ, ಬಹಳಷ್ಟು ದೇಶಗಳು ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಸಡಿಲಗೊಳಿಸಿವೆ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆಗಮನಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಈ ನಡುವೆ, ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೇರಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ಭಾರತೀಯರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ದತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯುವುದು ಅತೀ ಮುಖ್ಯ.

ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇಶಗಳು ತನ್ನದೇ ಆದ ಕೋವಿಡ್‌19 ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ನೆಗೆಟಿವ್‌ ವರದಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾದರೆ, ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ, ಕ್ವಾರಂಟೈನ್‌ ಇರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಒಂದು ಡೋಸ್‌ ಕೋವಿಡ್‌ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸ ಬರಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದೇಶಗಳು ಎರಡೂ ಡೋಸ್‌ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆಯುವುದು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಯಾಣದ ನಿರ್ಬಂಧ ಮತ್ತು ವಿಮಾನ ಸೇವೆಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಭಾರತೀಯರು ಈಗ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಹಲವು ದೇಶಗಳಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕತಡೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು, ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೀಸಾಗಳಲ್ಲಿರುವವರು ಹಾಗೂ ವಂದೇ ಭಾರತ್ ಮಿಷನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾನ ಸಂಚಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ...

