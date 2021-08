ಯುಎಇ ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ ಎಂದರೇನು; ನೀವು ಪಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?

Features

ನವದೆಹಲಿ, ಆಗಸ್ಟ್ 27: ಯುನೈಟೆಡ್ ಅರಬ್ ಎಮಿರೈಟ್ಸ್ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮೋಹನ್ ಲಾಲ್ ಮತ್ತು ಮಮ್ಮುಟಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚರ್ಚೆ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದೇ ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ ಅನ್ನು ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟಾರ್ ನಟರಾದ ಶಾರೂಕ್ ಖಾನ್, ಸಂಜಯ್ ದತ್ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗೆ ಎಂ ಎ ಯೂಸಫ್ ಅಲಿ, ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೋ ರೊನಾಲ್ಡೋ ಹಾಗೂ ನೊವೊಕ್ ಜೊಕೊವಿಕ್ ಅವರಿಗೆ ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಅಫ್ಘಾನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಶ್ರಫ್ ಘನಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದ್ದೇಕೆ ಯುಎಇ!?

ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ ಎಂದರೇನು?, ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾಗಳಿಗೆ ಯಾಕಷ್ಟು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ?, ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾರು ಅರ್ಹರು?, ಯುಎಇ ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ?, ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾ ನೀಡುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ನೂರಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವರದಿಯು ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಲಿದೆ. ಗೋಲ್ಡನ್ ವೀಸಾಗಳ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಓದಿ.

