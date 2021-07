ಮೊದಲು ಓದಿ: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ ಕಪ್ಪಾ ರೂಪಾಂತರ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ

Features

ನವದೆಹಲಿ, ಜುಲೈ 09: ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ರೂಪಾಂತರ ತಳಿ ಹಾಗೂ ಅಲೆಗಳ ಹಾವಳಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಿರುವ 109 ಮಾದರಿಗಳ ಪೈಕಿ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪಾ ಮಾದರಿಯ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಆತಂಕವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮೊದಲಿಗೆ 2020ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆಯಾದ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸೋಂಕಿನ B.1.617.1 ಅನ್ನು ಕಪ್ಪಾ ವೈರಸ್ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಹೆಸರಿಸಿತ್ತು. ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ತೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕೊವಿಡ್-19 ರೂಪಾಂತರಗಳ ಹಿಂದೆ ದೇಶದ ಹೆಸರಿನ ಬದಲಿಗೆ ಮಾದರಿ ಆಧಾರಿತ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಲಕ್ನೋದ ಕಿಂಗ್ ಜಾರ್ಜ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿರುವ ವೈದ್ಯಕೀ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕಪ್ಪಾ ರೂಪಾಂತರ ವೈರಸ್ ತಗುಲಿರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. 109 ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ 107 ಜನರಿಗೆ ಡೆಲ್ಟಾ ಪ್ಲಸ್ ಹಾಗೂ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಕಪ್ಪಾ ವೈರಸ್ ತಗುಲಿದ್ದು, ಹೊಸ ಆತಂಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಕಪ್ಪಾ ವೈರಸ್ ಎಂದರೇನು, ಈ ಸೋಂಕು ತಗುಲಿದವರಲ್ಲಿ ಯಾವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕಪ್ಪಾ ರೂಪಾಂತರವು ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವೇ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿಗಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ.

