ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಪತ್ರಕರ್ತ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ಪವಿತ್ರ ಮೆಕ್ಕಾ ತಲುಪಿದ: ಮುಂದೆ ಏನಾಯ್ತು?

oi-Minuddin Nadaf

ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ಇಸ್ರೇಲ್‌ ಚಾನೆಲ್‌ನ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಮುಸ್ಲಿಮರ ಈ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಜನರು ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ನಂತರ ಈ ಪತ್ರಕರ್ತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಸೌದಿ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಮೆಕ್ಕಾ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮುಸ್ಲಿಮೇತರ ಪತ್ರಕರ್ತರೊಬ್ಬರು ಮೆಕ್ಕಾ ನಗರವನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ ಭಾರಿ ವಿವಾದ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಮುಸ್ಲಿಮರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮೆಕ್ಕಾದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮೇತರರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಪವಿತ್ರ ನಗರವಾದ ಮೆಕ್ಕಾದಿಂದ ಇಸ್ರೇಲಿಯ ಯಹೂದಿ ಪತ್ರಕರ್ತನ ವರದಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದಿದೆ. ಈ ಪತ್ರಕರ್ತ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಮೆಕ್ಕಾ ನಗರಕ್ಕೆ ರಹಸ್ಯವಾಗಿ ತಲುಪಿದ್ದ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವರದಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಸೌದಿ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

