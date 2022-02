ವಿಡಿಯೋ: ಆಹಾರವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನುವ ನಾಯಿಗಳು

Features

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾಯಿಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ನಿಷ್ಠಾವಂತ ಪ್ರಾಣಿ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರಲ್ಲೂ ನಾಯಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಜನ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರಂತೂ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರೋ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕೋ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕುವಾಗ ಒಂದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿರಬಹುದು. ಯಾರಾದ್ರು ಊಟ ಅಥವಾ ತಿನ್ನಲು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿರೋ ಯಾವುದೇ ನಾಯಿ ತನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿದ್ರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಬೇರೆ ನಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬರಲು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೊಂದು ವೇಳೆ ಬಂದರೆ ಕಚ್ಚಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತದೆ. ಪರಸ್ಪರ ಜಗಳವಾಡುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬೀದಿ ನಾಯಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಸೇರಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೊಂದು ಊಟ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹದೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಸಾವಿರಾರು ಪ್ರಾಣಿಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾನವರೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಇವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ರೀಮಂತರೊಂದಿಗೆ ಹೈಫೈ ಲೈಫ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆತ್ತದೆ. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಬೀದಿಯಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ. ಇಂಥಹ ನಾಯಿಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವೀಡಿಯೋವೊಂದು ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದು, ನಾಯಿಗಳ ಪರಸ್ಪರ ಬಾಂಧವ್ಯ ನೋಡುವವರಿಗೆ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

English summary

The dog is generally regarded as the most faithful animal. Thus there are people who love animals more than humans. All dogs are better than Andre's own children.