ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಣಗಳ ಯುಗಾಂತ್ಯ!

ಓಡಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಣದಿಂದಲೇ ತೆಗೆದ ಶುದ್ಧ ಎಣ್ಣೆ ಎಂಬ ಫಲಕಗಳು ಎಲ್ಲರ ಗಮನಸೆಳೆದಿರುತ್ತದೆ. ಈಗಲೂ ಕೆಲವು ಕಡೆ ಎತ್ತಿನ ಗಾಣಗಳು ಇರಬಹುದಾದರೂ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಅವು ನಾಶವಾಗಿ ಹೋಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಧುನಿಕತೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಯಂತ್ರಗಳಿಂದಲೇ ಮಾಡುವ ಈ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಕಿ ಸಲಹುತ್ತಾ ಅವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯವುದು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಾಗಿ ಉಳಿದಿಲ್ಲ.

ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವ ಗಾಣಗಳು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿದ್ದವು. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೈಸೂರಿನ ಹೃದಯಭಾಗವಾಗಿದ್ದ ಶಾಂತಲಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಬಳಿ ಎತ್ತಿನ ಗಾಣವೊಂದಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಎತ್ತನ್ನು ಬಳಸಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಜನ ಅಚ್ಚರಿಯಿಂದ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಈಗ ಅದು ಮುಚ್ಚಿದೆ. ಆ ಮೂಲಕ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ನಗರಿ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ಗಾಣಗಳ ಯುಗಾಂತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ವಿಷಯ ಏಕೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬೀದಿ ದೀಪಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅರಮನೆವರೆಗೆ ಗಾಣದಿಂದ ತೆಗೆದ ಎಣ್ಣೆಗಳನ್ನೇ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಡೀಸೆಲ್ ಸೀಮೆಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗಾಣದಿಂದ ತೆಗೆದ ದೀಪಗಳೇ ಕತ್ತಲನ್ನು ಓಡಿಸಿ ಬೆಳಕು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು. ರಾಜರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆಯುವ ವೃತ್ತಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಾಣಿಗರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲಾಗಿತ್ತು.

Traditional Oil Mill or ox driven oil mill completely shut down in Mysuru. 80 years ago, about 40 families migrated to Mysuru from Tamil Nadu. All the families were involved in oil mill works. But now all the traditional oil mills are closed,