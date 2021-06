Stories Of Strength; ಕಲಿಯಬೇಕಿದೆ ಚೈತನ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಬದುಕುವ ಕಲೆ

Features

oi-Sumalatha N

ನವದೆಹಲಿ, ಜೂನ್ 03: ಕೊರೊನಾ ಎರಡನೇ ಅಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಕರು ಹಾಗೂ ಯುವಜನತೆ ಕೊರೊನಾ ಸೋಂಕಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ತುತ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೊರೊನಾ ನಂತರ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫಂಗಸ್, ವೈಟ್ ಫಂಗಸ್ ಹಾಗೂ ಯೆಲ್ಲೋ ಫಂಗಸ್‌ನಂಥ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕಿನ ಪ್ರಕರಣ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಕೊರೊನಾ ನಡುವೆ ಆತಂಕವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆತಂಕದ ನಡುವೆಯೂ ತನ್ನ ಧೈರ್ಯದಿಂದ 96 ವಯಸ್ಸಿನ ಅಜ್ಜಿ ಕೊರೊನಾ ಗೆದ್ದು ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ದೆಹಲಿಯ ಶಹದಾರಾ ಪ್ರದೇಶದ ಪುಷ್ಪಾ ಶರ್ಮಾ ಎಂಬ 96 ವರ್ಷದ ಮಹಿಳೆ ಇದೀಗ ಕೊರೊನಾ ಗೆದ್ದು ಮನೆ ಮಾತಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಳಿವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೂ ಕೊರೊನಾ ಮಾರಕ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವುದಕ್ಕೆ ನೆರೆ ಹೊರೆಯವರೂ ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

Pushpa Sharma is the new talk of the town in Delhi's Shahdara area where she recovered from COVID-19 at the age of 96 years