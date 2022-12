ಜಗತ್ತು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ನಮ್ಮಂತಹ ಜನರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ: ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌

Features

oi-Ravindra Gangal

ಕೋಲ್ಕತ್ತ, ಡಿಸೆಂಬರ್‌ 15: ಜಗತ್ತು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ನಮ್ಮಂತಹ ಜನರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಬಾಲಿವುಡ್‌ ಸೂಪರ್‌ ಸ್ಟಾರ್‌ ಶಾರುಖ್‌ ಖಾನ್‌ ಹೇಳಿದರು.

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಿತ್ರೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಜಗತ್ತು ಏನೇ ಮಾಡಲಿ, ಎಷ್ಟೇ ದ್ವೇಷವನ್ನು ಹರಡಲಿ ನಮ್ಮಂತಹ ಜನರು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಶಾರುಕ್‌ ಅಭಿನಯದ ಪಠಾಣ್‌ ಚಿತ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ದ್ವೇಷ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹರಿದಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾರುಖ್‌ ಅವರ ಮಾತುಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿವೆ.

English summary

Bollywood superstar Shah Rukh Khan on Thursday addressed the subject of social media toxicity and cancel culture, sending out a call for "positivity", in remarks that assume significance amid protests against his upcoming movie 'Pathaan',