ವಿಜ್ಞಾನದ ಪವಾಡ: ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಲಿಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು

Features

oi-Sunitha B

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್, ಜುಲೈ 26: ಮನುಷ್ಯರು ಅಮರರಾಗಬೇಕೆಂಬ ಆಸೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಮನುಷ್ಯನು ವಯಸ್ಸಾಗಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ತಾನು ಎಂದಿಗೂ ಸಾಯಬಾರದು, ಅಮರನಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತಾರೆ.

ಈ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಲಿಯ ವಯಸ್ಸನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ವಿಜ್ಞಾನದ ಪವಾಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಡೈಲಿ ಸ್ಟಾರ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ಇಲಿಗಳ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಇಲಿಗಳ ಜೀವಿತಾವಧಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಬಾಂಬ್ ಪತ್ತೆ ದಳದಿಂದ 'ಇಲಿ’ ನಿವೃತ್ತಿ! ಸಾವಿರಾರು ಜೀವ ಉಳಿಸಿದ್ದ 'ಮೂಷಿಕ’ ರಿಟೈರ್..!

ಹಾರ್ವರ್ಡ್ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞ ಡಾ ಡೇವಿಡ್ ಸಿಂಕ್ಲೇರ್ ನೇತೃತ್ವದ ಅದ್ಭುತ ಸಂಶೋಧನೆಯು ಮಾನವರಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಓಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಯಸ್ಕ ಕೋಶವನ್ನು ಕಾಂಡಕೋಶವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ತಂಡವು ನಂಬಲಾಗದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದೆ.

ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯೋಗವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮನುಷ್ಯರ ವಯಸ್ಸಾದ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಮರುಹೊಂದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಕಸ್ತೂರಿ ರಂಗನ್ ವರದಿ ಜಾರಿಗೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಾಲಾವಕಾಶ: ನಿಟ್ಟುಸಿರು ಬಿಟ್ಟ ಹಾಸನ ಜನತೆ

English summary

A team of Washington scientists has succeeded in shortening the lifespan of a mouse for the first time. know more.