ಎತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಬ್ರಿಟನ್-ಚೀನಾ ಸಂಬಂಧ? ರಿಷಿ, ಲಿಜ್ ವಾಗ್ಬಾಣದ ಇಂಗಿತ ಏನು?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಲಂಡನ್, ಆಗಸ್ಟ್ 17: ಬ್ರಿಟನ್ ಪ್ರಧಾನಿ ರೇಸ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಮತ್ತು ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲೂ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿವೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಸಹಮತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅದು 'ಚೀನಾ' ವಿಚಾರ.

ಕನ್ಸರ್ವೇಟಿವ್ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ರಿಷಿ ಸುನಕ್ ಮತ್ತು ಲಿಜ್ ಟ್ರುಸ್ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ದೇಶದ ವಿವಿಧೆಡೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಪಕ್ಷದ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಭಾಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಚೀನಾದಿಂದ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ತಾನು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಚೀನಾ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಭರವಸೆ, ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ನಿಂತ ಚೀನಾ ಹಡಗಿನ ಕಣ್ಣು ಭಾರತದ ಕಡೆಗೆ!?

ಈ ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದರೂ ಚೀನಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟನ್ ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ. ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಚೀನಾ ಜೊತೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದ್ದ ಬ್ರಿಟನ್ ಈಗ ಕವಲುದಾರಿಗೆ ತಿರುಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಈ ಇಬ್ಬರು ಆಡುತ್ತಿರುವ ಮಾತುಗಳೇ, ಅಥವಾ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಚೀನಾ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದಾರಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾಲವೇ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು.

English summary

Rishi Sunak and Liz Truss the two leaders in Britain PM race, has taken stand of anti-china policy to safegaurd Britain. As one of them is going to become Prime Minister, the indications are here of how Britain may go forward.