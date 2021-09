Features

Mahesh Malnad

1963 ರ ಕರ್ನಾಟಕ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ತಿದ್ದುಪಡಿ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಕಳೆದ ವಾರ ಮಂಡಿಸಲಾದ ಮಸೂದೆಯು "ಆಟಗಳು ಎಂದರೆ ಮತ್ತು ಆನ್‍ಲೈನ್ ಆಟಗಳು ಕೂಡಾ ಸೇರಿದ್ದು, ಇದು ಎಲ್ಲ ವಿಧದ ಬಾಜಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಬೆಟ್ಟಿಂಗ್‍ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ನಂತರ ಪಾವತಿಸುವ ಟೋಕನ್‍ಗಳ ರೂಪದ ಹಣ ಸೇರುತ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ವರ್ಚುವಲ್ ಕರೆನ್ಸಿ, ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶದ ಆಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಣದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವರ್ಗಾವಣೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರುತ್ತದೆ.

ಬಹುಶಃ ದೃಶ್ಯ ಶ್ರವ್ಯ ಗೇಮಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾಮಿಕ್ಸ್, ಐಟಿ ಮತ್ತು ಐಟಿಇಎಸ್ ವಲಯಗಳು, ಸಾಫ್ಟ್ ವೇರ್ ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ರಚಿಸುವ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಗೇಮಿಂಗ್ ನೀಡುವ ಆನ್‍ಲೈನ್ ಜೂಜಿನ ಕಂಪನಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಮತ್ತು ಕೊಳಕನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಜತೆ ಸೇರಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಈ ಕಂಪನಿಗಳು ಕಾನೂನು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಅದು ಈ ಉದ್ದೇಶಿತ ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ಗುರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಸುಪ್ರೀಂ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಫ್ಯಾಂಟಸಿ ಗೇಮ್ಸ್‌ಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

ಇಡೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಮೊಟ್ಟಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2012 ರಲ್ಲಿ ಎವಿಜಿಸಿ ನೀತಿ ಘೋಷಿಸಿದ ರಾಜ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ. ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಲಾಭದಾಯಕ ಹೂಡಿಕೆಯ ತಾಣವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ಎವಿಜಿಸಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಸಾಹಸೋದ್ಯಮ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಇದರ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಯೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾವಂತ ಯುವಕರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಒದಗಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿನ ಅಂತರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು. ಭಾರತದ ಶೇಕಡ 22ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯ ಗೇಮ್ ಡೆವಲಪರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಸೇವಾ ಪೂರೈಕೆದಾರರು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. (ಮೂಲ: ನಾಸ್ಕಾಂ ವರದಿ 2015).

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಗೇಮ್ ನಿಷೇಧ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಮದ್ರಾಸ್ ಹೈಕೋರ್ಟ್

The comprehensive nature of ban on online games being proposed by the state of Karnataka through the amendment of the Karnataka Police Act of 1963 may fall short in a Court of Law opine experts.