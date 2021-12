ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾದ Mi-17V-5 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರ

Features

ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಸಹಿತ 14 ಜನರಿದ್ದ ಸೇನಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನಗೊಂಡ ಸುದ್ದಿ ಭರಸಿಡಿಲಿನಂತೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಗಳ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಕುನೂರ್ ಬಳಿ ಪತನಗೊಂಡ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತ ಹಾಗೂ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದ ಪ್ರಕರಣಗಳೇ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಎನ್ನಬಹುದು.

'CDS ಜನರಲ್ ಬಿಪಿನ್ ರಾವತ್ ಅವರಿದ್ದ IAF Mi-17V5 ಹೆಲಿಕಪ್ಟಾರ್ ಇದು ತಮಿಳುನಾಡು ಕನೂರ್ ಬಳಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ. ಈವರೆಗೆ ಮೂವರನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇತರರಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.

ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಸೇನೆ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿಯಂತೆ ದೆಹಲಿಯಿಂದ ಸೂಳೂರ್ ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ವೆಲ್ಲಿಂಗ್ಟನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪ್ರಯಣಿಸುವಾಗ ಹವಾಮಾನ ವೈಪರೀತ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಪತನಗೊಂಡ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ ಆರು ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ತಂಡಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾದ ರೋಗಿಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿತಿ ಗಂಭೀರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷದರ್ಶಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

Mi-17V-5 ರಷ್ಯಾದ ನಿರ್ಮಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್

Mi-17V-5 ರಷ್ಯಾದ ನಿರ್ಮಿತ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾರಿಗೆ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊರಭಾಗಕ್ಕೆ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸುವ ಬಾಹ್ಯ ಜೋಲಿಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರ್ಯವು ಯುದ್ಧತಂತ್ರದ ಗಾಳಿ ಹನಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ನೆಲದ ಮೇಲಿನ ಗುರಿಗಳನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಗಾಯಗೊಂಡವರನ್ನು ಒಯ್ಯಲು.

ರಷ್ಯಾದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರ ಪೂರೈಕೆದಾರ ರೊಸೊಬೊರೊನೆಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್‌ನ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಶಸ್ತ್ರಸಜ್ಜಿತ ಕಾಕ್‌ಪಿಟ್ ಮತ್ತು ಶಾಖವನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಆತ್ಮರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವಿಲ್ಲದ ರಾಕೆಟ್‌ಗಳು, ಫಿರಂಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳಂತಹ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲದು.

Mi-17V-5 ಅನ್ನು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಮಿಲಿಟರಿ ಸಾರಿಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಯಾವುದೇ ಭೌಗೋಳಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ, ಪ್ರತಿಕೂಲ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ, ಭಾರೀ ರಕ್ಷಾಕವಚ ರಕ್ಷಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಗಲು-ರಾತ್ರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಇತರ ಅನುಕೂಲಗಳ ಪೈಕಿ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಅನ್ನು ಎತ್ತರದ ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು; ಇದು ಉಪಗ್ರಹ ಸಂಚರಣೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಳಕೆಯ ಮೂಲಕ ಗುರಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

Mi-17V-5 ಸಹ Mi-8/17 ಮಾದರಿಯ ಅತ್ಯಂತ ತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ಮುಂದುವರಿದ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ, ಹಿಂದಿನ ತಲೆಮಾರುಗಳಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ.

2008 ರಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾದ ರೋಸೊಬೊರೊನೆಕ್ಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ 80 Mi-17V-5 ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಿಸಲು ಭಾರತದೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿತು, ಅದು 2011-2013 ರಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿತು. 2012-2013ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ವಾಯುಪಡೆಯ ಅಗತ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಒಟ್ಟು 71 Mi-17V-5 ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಮೂರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಲಾಯಿತು.

