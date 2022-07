ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲೇ ಭೂಕುಸಿತ ಅಧಿಕ: ವರದಿ

Features

ನವದೆಹಲಿ,ಜುಲೈ. 27: ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಕುಸಿತ ಘಟನೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿವೆ ಎಂದು ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯ ಬುಧವಾರ ಲೋಕಸಭೆಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 7 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದ 3,782 ಪ್ರಮುಖ ಭೂಕುಸಿತಗಳಲ್ಲಿ 2,239 ಭೂಕುಸಿತಗಳು ಕೇರಳದಲ್ಲೇ ನಡೆದಿವೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳವು 2015 ಮತ್ತು 2022 ರ ನಡುವೆ 376 ಭೂಕುಸಿತಗಳೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಭೂಕುಸಿತ ಕಂಡ ರಾಜ್ಯ ಎನಿಸಿದೆ.

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭೂಕುಸಿತ ಘಟನೆಗಳು ಮತ್ತು ಏರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಭೂ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವ ಜಿತೇಂದ್ರ ಸಿಂಗ್ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಗಣಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಜಿಯೋಲಾಜಿಕಲ್ ಸರ್ವೆ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಜಿಎಸ್‌ಐ)ದಿಂದ ದೇಶದಲ್ಲಿ 3,782 ಪ್ರಮುಖ ಭೂಕುಸಿತಗಳ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ.

ಈ ಎಲ್ಲಾ ಭೂಕುಸಿತಗಳಿಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಐ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳು, ಭವಿಷ್ಯದ ದುರ್ಬಲತೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭೂಕುಸಿತಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಜಿಯೋ ಪ್ಯಾರಾಮೆಟ್ರಿಕ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಜಿಎಸ್‌ಐ 2014-15 ರಿಂದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ (ಎನ್‌ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಂ) ಅನ್ನು ಸಹ ನಡೆಸಿದೆ. 1: 50,000 ಸ್ಕೇಲ್ ಅನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿದೆ. ವಿವಿಧ ಭೂಕುಸಿತ ಪೀಡಿತ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4.3 ಲಕ್ಷ ಚದರ ಕಿ.ಮೀ ಪ್ರದೇಶದ ಭೂಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್‌ನ್ನು ತಯಾರಿಸಿದೆ.

ಜಿಎಸ್‌ಐ ರಿಮೋಟ್ ಸೆನ್ಸಿಂಗ್ (ಆರ್‌ಎಸ್‌) ಮತ್ತು 29,738 ಭೂಕುಸಿತಗಳಿಗೆ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಧಾರಿತ ಮೂಲ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು 8,645 ಭೂಕುಸಿತ ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ. ಭೂಕುಸಿತದ ನಂತರದ ವಿಪತ್ತು ನಿರ್ವಹಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಭೂಕುಸಿತಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಭೌಗೋಳಿಕ ಅಂಶಗಳೆಂದರೆ ಭೂಪ್ರದೇಶದ ಗುಣಲಕ್ಷಣ, ಇಳಿಜಾರು ರೂಪಿಸುವ ವಸ್ತು, ಭೂರೂಪಶಾಸ್ತ್ರ, ಭೂ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಭೂಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೂ- ಕವರ್ ಇತ್ಯಾದಿ. ಮಾನವಜನ್ಯ ಕಾರಣಗಳಾದ ಅಸುರಕ್ಷಿತ ಇಳಿಜಾರು ಕಡಿತ, ಒಳಚರಂಡಿಯನ್ನು ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವುದು ಸಹ ಅನೇಕ ಭೂಕುಸಿತದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

2014-15 ರಿಂದ ಎನ್‌ಎಲ್‌ಎಸ್‌ಎಂ ಭಾಗವಾಗಿ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾದ ಭೂಕುಸಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಿದ ಭೂಕುಸಿತದ ದತ್ತಾಂಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ, ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಮತ್ತು ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 6,420, 4,927 ಮತ್ತು 3,016 ಭೂಕುಸಿತಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯು ಅತ್ಯಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಭೂಕುಸಿತದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ಉತ್ತರಾಖಂಡ, ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಅರುಣಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವರದಿಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.

Out of 3,782 major landslides in the country in the last 7 years, 2,239 landslides occurred in Kerala. West Bengal is the second most landslide-prone state with 376 landslides between 2015 and 2022.