ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಮೆದುಳು, ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತಪ್ಪಿದ್ದಲ್ಲ!

Features

oi-Naveenkumar N

ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ವ, ಕೆಲಸ, ಒತ್ತಡ, ಮೊಬೈಲ್ ಅಂತ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗಾದರೆ ನಿಮಗೆ ಹೃದಯ, ಮೆದುಳಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಹೇಳಿದೆ.

ಮೆದುಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಹಾರ್ಟ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ​​ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.

ಆಹಾರ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ನಿಕೋಟಿನ್ ಮಾನ್ಯತೆ, ತೂಕ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್, ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ ಮತ್ತು ರಕ್ತದೊತ್ತಡವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಲೈಫ್ಸ್ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ 8 ಎಂದು ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ಆದರೆ ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಈಗ ನಿದ್ರೆಯನ್ನೂ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು (CVDs) ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸಾವಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ತಿಳಿಸಿದೆ. 2019 ರಲ್ಲಿ ಅಂದಾಜು 17.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಜಾಗತಿಕ ಸಾವುಗಳಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ 32 ರಷ್ಟನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡ 85ರಷ್ಟು ಸಾವುಗಳು ಹೃದಯಾಘಾತ ಮತ್ತು ಪಾರ್ಶ್ವವಾಯುವಿಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

English summary

American Heart Association study said, links lack of sleep with heart attack risk and also effect brain health. Cardiovascular diseases (CVDs) are the leading cause of death globally, a study says.