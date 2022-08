Features

oi-Vijayasarathi SN

ಕುಡಿಯಬೇಡಿರಣ್ಣ, ಕುಡಿದು ಮನೆಯ ಹಾಳು ಮಾಡದಿರಣ್ಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರು ಸಮಾಜ ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಕುಡಿತ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪಿಡುಗು. ಆದರೆ, ಅನೇಕ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕುಡಿತ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಶೇಷ. ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪಬ್‌ಗಳು ಮುಖ್ಯ. ಕುಡಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿ ತೂರಾಡುವುದೇ ಇಲ್ಲಿನ ಜನರ ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಒಂದು ಭಾಗ.

ಇಂಥ ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈಗ ಹೆಂಡದಂಗಡಿಗಳು ಸಾಲು ಸಾಲಾಗಿ ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿವೆ. ಜನರು ವಿಲವಿಲ ಒದ್ಧಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಪಬ್ ಮಾಲೀಕರು, ಮದ್ಯ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಸರಕಾರದ ಸಹಾಯ ಯಾಚಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಮಂತರ ನಾಡೆನಿಸಿದ ಬ್ರಿಟನ್ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾಕಿಂಥ ಸ್ಥಿತಿ...?

ಪಬ್‌ಗಳು ಬಂದ್ ಆಗುತ್ತಿರುವುದು ಯಾಕೆಂದು ಕಾರಣ ತಿಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನಂಬಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯುತ್ ದುಬಾರಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪಬ್‌ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿವೆಯಂತೆ. ಅಷ್ಟಿಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಲ್ಲ, ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಲಾಗದೆಯೇ ಅನೇಕ ಪಬ್‌ಗಳು ಬಾರ್‌ಗಳು ಬಾಗಿಲು ಮುಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದೊದಗಿದೆ.

ಪಬ್‌ಗಳಿಗೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿನೆಸ್‌ಗೂ ಬರುತ್ತಿರುವ ಕರೆಂಟ್ ಬಿಲ್‌ಗೂ ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಕಟ್ಟಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಿದ್ಯುತ್ ಪೂರೈಕೆ ಕಂಪನಿಗಳು ಕರೆಂಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಕಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

English summary

Britain is facing severe energy crisis, due its effect many pubs are closing down. Pubs Groups have been requesting government to intervene in this situation.