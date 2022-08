Features

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಬಳಿಕವೂ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಪದೇ ಪದೇ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದೀಗ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಜೊತೆ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆ ರೋಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರೂ ಜೋರು ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ಪಿಟಿಐ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯದವಾದ ದೇಣಿಗೆಯ ವಿವರವನ್ನು ಮೂರು ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತೆಹ್ರೀಕ್ ಎ ಇನ್ಸಾಫ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಹಣ ಸಂದಾಯವಾಗಿರುವುದನ್ನು ದಾಖಲೆ ಸಮೇತ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.

ತನ್ನ ಸರಕಾರದ ಪತನಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ಶಕ್ತಿಗಳ ಸಂಚು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ಪಿತೂರಿ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್‌ರ ಪಿಟಿಐ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹಲವು ವಿದೇಶಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯರು ಮತ್ತು ವಿದೇಶೀ ಮೂಲದ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗಿ ದೇಣಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಪಿಟಿಐ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಶೋಕಾಸ್ ನೋಟೀಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಇಷ್ಟೇ ಅಗಿದ್ದರೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇನೂ ಸಂಚಲನವಾಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಪಿಟಿಐಗೆ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದವರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಮೂಲದ ರೋಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಹೆಸರು ತಳುಕು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಲವು ಸಂದೇಹ, ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಎಡೆ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.

Romita Shetty is said to have made donations to Pakistan's PTI party. This was revealed by the list made by election commission of Pakistan.