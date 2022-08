ಚೀನಾ-ತೈವಾನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿಲುವೇನು?

Features

oi-Vijayasarathi SN

ಅಮೆರಿಕ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿ ಸಭೆಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೆಲೋಸಿ ತೈವಾನ್ ದೇಶಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದು ಈಗ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಚೀನಾದ ಗಾಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆ ಎಳೆದಂತಾಗಿದೆ.

ತೈವಾನ್ ತನ್ನ ದೇಶದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಲೇ ಇರುವ ಚೀನಾ ದೇಶ ನ್ಯಾನ್ಸಿ ಪೆಲೋಸಿ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಉರಿದುಬಿದ್ದಿದೆ. ಪೆಲೋಸಿ ಭೇಟಿ ಕೊಡುವ ಮುನ್ನವೇ ಚೀನಾ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಪೆಲೋಸಿ ಧೃತಿಗೆಡದೇ ತೈವಾನ್‌ಗೆ ತೆರಳಿ ಬಂದಿದ್ಧಾರೆ.

ಚೀನಾ ಮತ್ತು ತೈವಾನ್ ಮಧ್ಯೆ ಏನು ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು?

ಚೀನಾ ಅದಾಗಲೇ ತೈವಾನ್ ಸಮೀಪವೇ ಮಿಲಿಟರಿ ಡ್ರಿಲ್‌ಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ತನ್ನ ಕೋಪ ತೋರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅಗತ್ಯ ಬಿದ್ದರೆ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಲು ಮೀನ ಮೇಷ ಎಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರವಾನಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೂ ಚೀನಾ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಘಟಿಸಿಬಿಟ್ಟರೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಮಾರಕ ಪೆಟ್ಟು ಬೀಳುವುದು ನಿಶ್ಚಿತ.

ತೈವಾನ್ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಏನು? ತೈವಾನ್‌ಗೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ದೇಶದ ಮಾನ್ಯತೆ ಯಾಕೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ? ತೈವಾನ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ನಿಲುವು ಏನು? ಭಾರತದ ನಿಲುವು ಏನು ಎಂಬಿತ್ಯಾದಿ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.

English summary

Though India is following One-China policy on Taiwan issue, it has good relationship with Taiwan and has an ambassador too.