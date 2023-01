Karnataka Assembly Election -2023 ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ 8 ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಟಿಕೆಟ್ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು

Features

ಎರಡು ಲೋಕಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ 18 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿಯು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದೊಡ್ಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಭಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯು ಆಗಿದೆ. ಒಟ್ಟು 13 ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಬಿಜೆಪಿಯು ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ.

ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಡಿ ಜಿಲ್ಲೆಯೂ ಆಗಿರುವ ಬೆಳಗಾವಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಪರ ಚಳವಳಿ, ಹೋರಾಟಗಳಿಗೇನು ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲ. ನೆರೆ ರಾಜ್ಯದವರ ಖ್ಯಾತೆ ಕಂಡಾಗಲೆಲ್ಲ ಅದರ ವಿರುದ್ಧ ಗಟ್ಟಿ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವ ಹಾಗೂ ಉಗ್ರ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿ ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕು ಚಲಾಯಿಸುವ ಗಟ್ಟಿಗರನ್ನು ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಗಡಿ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆಗಾಗ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿಯೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯಲು ಇಲ್ಲಿನ ಗೆಲುವು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 37,23,585 ಮತದಾರರು ಇದ್ದಾರೆ.

ಇತಿಹಾಸ ನೋಡುವುದಾದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿನ ಕಿತ್ತೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದವರು. ಅವರಿಗೆ ಬಲಗೈ ಬಂಟನಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಾಂತಿವೀರ ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ನೆಲೆಸಿದ, ಮಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿ ಇದಾಗಿದೆ. ಭೌಗೋಳಿಕವಾಗಿ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ, ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿ ಅಲ್ಲದೇ ರಾಜ್ಯದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಭಾರತದ ಅಲ್ಯೂಮಿಯಂ ಕಂಪನಿ, ದೇಶದ ಸೇನಾಪಡೆಗಳ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿತಗೊಂಡಿವೆ.

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಟೆ ಕರೆ ಮೈದುಂಬಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಜನರನ್ನು ಸದಾ ತನ್ನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಕೆರೆ ದಡದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಧಜಸ್ತಂಭ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸಂಜೆ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳಿಗೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ತ್ರಿವರ್ಣ ಧ್ವಜ ರಾರಾಜಿಸುವುದನ್ನು ನೋಡುವುದೆ ಚೆಂದ. ಇದು ದೇಶದ ಎರಡನೇಯ ಅತೀ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ತ್ರೀವರ್ಣ ಧ್ವಜವಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ 2018ರ ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಗೂ 2023ರ ಚುನಾವಣೆಗೂ ಹಲವು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಕಂಡು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಧ್ಯೆ ತೀವ್ರ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕಳೆದ (2018ರಲ್ಲಿ) ಬಾರಿ 13 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಬಿಜೆಪಿ ಈ ಬಾರಿ 9-10ಕ್ಷೇತ್ರ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಬಿಜೆಪಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. 40 ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸರ್ಕಾರ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹೊತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಬಾರಿ (2018ರಲ್ಲಿ) 5 ಸ್ಥಾನ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷ ಈ ಸಲ 7 ರಿಂದ 8 ರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆಲ್ಲಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಚುನಾವಣೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.

ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ 18 ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಎಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ 'ಅಥಣಿ, ಬೈಲಹೊಂಗಲ, ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣ, ಬೆಳಗಾವಿ ಉತ್ತರ, ಬೆಳಗಾವಿ ಗ್ರಾಮಾಂತರ, ಚಿಕ್ಕೋಡಿ-ಸದಲಗ, ಗೋಕಾಕ ಮತ್ತು ಯಮಕನಮರಡಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಕಣ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಕೊರತೆ ಈ ಬಾರಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಉಳಿದಂತೆ ಬಿಜೆಪಿ-ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಆಯಾ ಪಕ್ಷ ವರಿಷ್ಠರು ಟಿಕೆಟ್ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿದ್ದರು ಈ ಎಂಟು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಟೀಕೆಟ್‌ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿದ್ದು, ಅವರ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.

