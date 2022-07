ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್: ಸೈನಿಕರ ಪರಾಕ್ರಮದ ಕಥೆ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟ ಸೈನಿಕರು

Features

oi-Minuddin Nadaf

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ್ ದಿವಸ್ ಹಬ್ಬವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡ ಸೈನಿಕರ ಪರಾಕ್ರಮದ ಕಥೆಗಳು ನೆನಪಾಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ರಣಬಂಕೂರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಅರ್ನೋಡ್‌ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸೇನಾಧಿಕಾರಿಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಕರ್ನಲ್ ಜೈರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ನಿಯತಕಾಲಿಕದೊಂದಿಗಿನ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಇಂದಿಗೂ ತೋಳುಗಳು ನಡುಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕರ್ನಲ್ ಜೈರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಬಳಿ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಯಿತು.

ಸೈನ್ಯದ ವಿಶೇಷ ವಿಭಾಗ ಕೌಂಟರ್ ಇನ್ಸರ್ಜೆನ್ಸಿ ಫೋರ್ಸ್-ಡೆಲ್ಟಾದ ಪ್ರಧಾನ ಕಛೇರಿಯು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಬಟೋಟ್‌ನಲ್ಲಿತ್ತು. ಶತ್ರುಗಳ ಅಡಗುತಾಣಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸುವುದು ಈ ಘಟಕದ ಕಾರ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಕರ್ನಲ್ ಜಯರಾಜ್ 2000ನೇ ಇಸವಿಯಲ್ಲಿ ಸೇನೆಯಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸೈನಿಕ ಕಲ್ಯಾಣಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಾದ ನಂತರ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ವಲಯದಲ್ಲೂ ಹಲವು ಕಡೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರು ರೈತರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

#WATCH | Ladakh: Wreath laying ceremony being held at Kargil War Memorial in Drass to pay tribute to soldiers who lost their lives in the 1999 Kargil War, on #KargilVijayDiwas pic.twitter.com/C5CLHKjeS7

English summary

Kargil Vijay Divas is being celebrated in the country today, but the bravery stories of the soldiers who participated in the war are being remembered,