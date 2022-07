International Tiger Day 2022: ಕಾಡಿನ ರಾಜನ ಬೇಟೆ, ಶಕ್ತಿ, ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

Features

oi-Surendra S

ಚಾಮರಾಜನಗರ: 'ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟೈಗರ್ ಡೇ' ಎಂದು ಕರೆಯುವ ಈ ವಿಶೇಷ ದಿನದ ಆಚರಣೆಯನ್ನು 2010ರಿಂದ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹುಲಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಕುಸಿತವನ್ನು ತಡೆಯುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜುಲೈ 29 ರಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನವಾಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು 2010ರಲ್ಲಿ, ರಷ್ಯಾದ ಸೇಂಟ್ ಪೀಟರ್ಸ್ಬರ್ಗ್​ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಹುಲಿ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅಂದಿನಿಂದ ಈ ದಿನದಂದೇ ಹುಲಿದಿನಾಚರಣೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಸುಸ್ಥಿರ ಪರಿಸರದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿರುವ ಹುಲಿ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಾಣಿಯೂ ಆಗಿದೆ. ಶಕ್ತಿಗೆ, ಗಾಂಭೀರ್ಯಕ್ಕೆ, ನಡಿಗೆಗೆ, ಮೈಮಾಟಕ್ಕೆ ಹುಲಿಗೇ ಹುಲಿಯೇ ಸಾಟಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾಡಿನ ರಾಜನ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವನ್ಯಜೀವಿ ಛಾಯಾಗ್ರಾಹಕ ಅಬ್ದುಲ್‌ ಶೀಜ್ ಒನ್‌ ಇಂಡಿಯಾ ಕನ್ನಡದ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹುಲಿ ದಿನದ ಇತಿಹಾಸ, ಮಹತ್ವ ಮತ್ತು ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ತಿಳಿಯಿರಿ

ರಾಜನಂತೆ ಗಾಂಭಿರ್ಯ, ಬೇಟೆಯಲ್ಲೂ ರಾಜಾರೋಷ ತೋರುವ ಹುಲಿರಾಯ ಸಮತೋಲನದ ಪರಿಸರದ ಸಂಕೇತ.‌ ಹುಲಿಯ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 60-65 ಕಿಮೀ. ಆದರೆ ಅದರ ಓಟ 35-45 ಮೀ. ಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಬೇಟೆ ಸಿಕ್ಕರಷ್ಟೇ ಸರಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಬೇರೆ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿದೆ. ಚಿರತೆ ವರ್ತನೆ ಇದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ 1 ಕಿಮೀ ತನಕವೂ ಬೇಟೆಯನ್ನು ಅಟ್ಟಾಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿದೆ.

English summary

Today all over the world celebrates Inter national tiger day. Tigers are majestic, large predators belonging to the big cat family. Read here Some Interesting Facts about King of Jungle,