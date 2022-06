ಯಶೋಗಾಥೆ: SSLCಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್‌ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ದ ತುಷಾರ್ ಈಗ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ

Features

oi-Sunitha B

ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಹಲವಾರು ಜನ ಪೋಷಕರು ಅಂಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಳೆದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಶಾಲಾ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆರೆಡು ವರ್ಷ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಾಗಿದ್ದರೆ ಸಾಗಿ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಪಡೆದರೆ ಸಾಕು ಮಕ್ಕಳು ಮುಂದೆ ಓದುವ ಅಗತ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಆತನಿಗೆ ಮುಂದೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಪಡೆದಾಗ ಶಾಲೆ ಬಿಡಿಸಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ ಉದಾಹರಣಗಳು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಇವೆ.

ಆದರೆ ಇಂದು ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಪಡೆದ ಹುಡುಗ ಮುಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿ ಆಗಬಹುದು ಎಂದು ಯೋಚಿಸುವ ಪೋಷಕರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಾ? ಇದ್ದರೂ ಅದು ಬೆರಳೆಣಿಯಷ್ಟು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಈ ವಿಚಾರ ಹೇಳುವುದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸಾಗಿದ್ದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ಈಗ ಐಎಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಹೆಸರು ತುಷಾರ್ ಸುಮೇರಾ. ತುಷಾರ್ ಎಲ್ಲಿಯವರು ಏನಿವರ ಸಾಧನೆ? ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಮುಂದೆ ಓದಿ...

English summary

Inspirational Story: Tushar Sumera, now posted in Bharuch (Gujarat) is an Indian Administrative Service (IAS) officer. His Grade 10 marksheet has appeared online and it shows that he barely passed the examination.