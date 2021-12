Features

oi-Muralidhara V

ಬೆಂಗಳೂರು, ಡಿ. 27: ಬೋರ್ ವೆಲ್ ನೀರು, ಜಮೀನು ಇದ್ದು, ಹತ್ತು ಹಸು ಸಾಕಿದರೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಹತ್ತು ಸಾವಿರ ಉಳಿಸೋದೇ ಕಷ್ಟ. ಆ ವಾಸ್ತವ ರೈತರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ 22,500 ರೂ. ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಸೀಮೆ ಹಸು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ದಿನಕ್ಕೆ 2475 ರೂಪಾಯಿನಂತೆ 45 ದಿನ ನೀವು 1,11,375 ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದಂತೆ! ಇನ್ನು 59 ಸಾವಿರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ 150 ದಿನಕ್ಕೆ ಹಸು ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ದಿನಕ್ಕೆ 6 ಸಾವಿರ ರೂ.ನಂತೆ 150 ದಿನಕ್ಕೆ 8.98 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸಬಹುದು. ಎಷ್ಟು ಹಸು ಬೇಕಾದರೂ ದತ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಜಮೀನು, ನೀರು ಸೌಕರ್ಯ ಇದ್ದು ಹತ್ತು ಹಸು ಸಾಕಿದರೂ ತಿಂಗಳಿಗೆ 50 ಸಾವಿರ ಉಳಿಸೋದು ರೈತರಿಗೆ ಕಷ್ಟ. ಇನ್ನು ಮೂರು ತಿಂಗಳು ಹಾಲು ಕರೆದರೆ ಅರು ತಿಂಗಳು ಅವನ್ನು ಸಾಕಬೇಕು. ಹೀಗಾಗಿ ಹಸು ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಿಂದ ರೈತರೇ ದೂರ ಸರಿಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಸು ದತ್ತು ಪಡೆದು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಲಾಭ ಮಾಡುವ ಬೋಗಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಜನರಿಗೆ ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ವಿವಿಧ ಸ್ಕೀಮ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹಸು ದತ್ತು ಪಡೆಯುವ 9 ಕ್ಲೌಡ್ ಕೌ ಸ್ಕೀಮ್ ಸೈಬರ್ ವಂಚಕರು ಪರಿಚಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಇಂತಹ ಬೋಗಸ್ ಸ್ಕೀಮ್ ನಂಬಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೂತಲ್ಲೇ ಹಣ ಮಾಡುವ ಆಸೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡವರು ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿ ಮೊಬೈಲ್‌ನಲ್ಲೇ ಕೋಟ್ಯಾದಿಪತಿ ಕನಸು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರ್ಖ ಜನರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು ಪಕ್ಕಾ ಸೈಬರ್ ವಂಚನೆ ಎಂದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡು ಬಂದರೂ, ಮೂರು ದಿನ ಹಣ ವಾಪಸು ಬರುವುದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವರು, ತಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದಲೂ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶವ್ಯಾಪ್ತಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ಈ ಆಪ್ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

Cloud Cow App Cyber Scam : Scammers introduced new scheme, inviting people to invest Rs 22500 and buy cow and earn Rs 2475/day and few other schemes. Police know this is scam, waiting for people to complain to take action against the cloud cow app.