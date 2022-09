ಇನ್ನು ಮೊಬೈಲ್‌ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಐಎಂಇಐ ನಂಬರ್‌ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯ

Features

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ 28: ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಜನವರಿ 1, 2023 ರಿಂದ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳ IMEI ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಂದಾವಣೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ನಕಲಿ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಕಳೆದುಹೋದ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ ಬ್ಲಾಕಿಂಗ್ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 26 ರ ಅಧಿಸೂಚನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದರೂ, ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ನಕಲಿ ಸಾಧನ ನಿರ್ಬಂಧ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಿಂದ ಐಎಂಇಐ (ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಉಪಕರಣಗಳ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ) ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಲಪಟಾಯಿಸಬಲ್ಲುದು ಸೋವಾ; ಹೊಸ ಟ್ರೋಜನ್ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹುಷಾರ್

ತಯಾರಕರು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನ ಮೊದಲ ಮಾರಾಟದ ಮೊದಲು ದೂರಸಂಪರ್ಕ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಭಾರತೀಯ ನಕಲಿ ಸಾಧನ ನಿರ್ಬಂಧದ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾದ ಪ್ರತಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ನ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನಗಳ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅಧಿಸೂಚನೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಶೇ. 56 ಮಂದಿಗೆ ಅರ್ಧದಲ್ಲೇ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಕಡಿತ ಸಮಸ್ಯೆ, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ?

ಮೊಬೈಲ್ ಸಾಧನ ಸಲಕರಣೆ ಗುರುತಿನ ಸಂಖ್ಯೆ (ತಿದ್ದುಪಡಿ) ನಿಯಮಗಳು, 2022 ರ ಟ್ಯಾಂಪರಿಂಗ್ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನನ್ಯ 15-ಅಂಕಿಯ ಐಎಂಇಐ ಸಂಖ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅದು ಸಾಧನದ ಅನನ್ಯ ಐಡಿ ಆಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಟೆಲಿಕಾಂ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅದೇ ಐಎಂಇಐ ಹೊಂದಿರುವ ನಕಲಿ ಸಾಧನಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಲು ಅಸಮರ್ಥತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳಿವೆ.

English summary

The Government of India has mandated the IMEI number registry of all mobile phones before they are sold in India from January 1, 2023.