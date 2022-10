Features

oi-Mahesh Malnad

ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ 2022ರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25ರಂದು ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಲಿದೆ. ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಚಂದ್ರನು ಪೃಥ್ವಿ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನ ನಡುವೆ ಬಂದಾಗ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲಾ 3 ಗ್ರಹಗಳು ಜೋಡಣೆಯಾದಾಗ(ಸಾಲುಗೂಡಿದಾಗ) ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಚಂದ್ರ ಮುದ್ರಿಕೆಯು(ಡಿಸ್ಕ್) ಸೌರ ಮುದ್ರಿಕೆಯನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಆವರಿಸಿದಾಗ ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಬಾರಿ ಭಾರತ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ವಿಶ್ವದ ಹಲವೆಡೆ ಗ್ರಹಣ ನೋಡಬಹುದಾಗಿದು, ಖಗೋಳ ಕೌತುಕ ನೋಡಲು ಆಸಕ್ತರು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸಂಶೋಧಕರು ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾದಿದ್ದಾರೆ.

Solar Eclipse 2022: ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ? ಕಾಲಾವಧಿ ವಿವರ

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ?:



ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ, ಗ್ರಹಣದ ಪರ್ವ(ಉತ್ತುಂಗ) ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಶೇಕಡಾವಾರು ಪ್ರಮಾಣ ಕ್ರಮವಾಗಿ 44% ಮತ್ತು 24% ಇರುತ್ತದೆ.

ಚೆನ್ನೈ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದಿಂದ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತಮಾನದವರೆಗೆ ಗ್ರಹಣದ ಅವಧಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 31 ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು 12 ನಿಮಿಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತರೆಡೆ ಗ್ರಹಣ ಗೋಚರಿಸುವ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ 20ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ.

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಲ್ಲ?:



ಅಂಡಮಾನ್ ಮತ್ತು ನಿಕೋಬಾರ್ ದ್ವೀಪಗಳು ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ (ಐಜ್ವಾಲ್, ದಿಬ್ರುಗಢ್, ಇಂಫಾಲ್, ಇಟಾನಗರ, ಕೊಹಿಮಾ, ಸಿಬ್ಸಾಗರ್, ಸಿಲ್ಚಾರ್, ತಮೆಲಾಂಗ್ ಇತ್ಯಾದಿ) ಇದನ್ನು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

Solar Eclipse 2022: ದ್ವಾದಶಿ ರಾಶಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ತಿಳಿಯಿರಿ

ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ?



ಯುರೋಪ್, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ, ಈಶಾನ್ಯ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಗೋಚರಿಸಲಿದೆ. ಯುಎಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವೆಡೆ ನೇರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಸಮಯ: ಅ. 25 ರಂದು 4:58 a.m. EDT (0858 GMT). ಗ್ರಹಣ ಪರ್ವಕಾಲ 9:01 a.m. EDT (1301 GMT).

ರೋಮ್, ಇಟಲಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧೆಡೆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇದಲ್ಲದೆ, ಖಗೋಳ ವಿದ್ಯಮಾನ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ವಚ್ಯುವಲ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ 2.0 ಆನ್ ಲೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದೆ. ಲೈವ್ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಲಿಂಕ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ

ಟೈಮ್ ಅಂಡ್ ಡೇಟ್ ತಂಡ ಕೂಡಾ ಲೈವ್ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಮೂಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರ ಗ್ರಹಣದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೇಂದ್ರ ಗ್ರಹಣದ ಬಿಂದುವು ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಚಲಿಸುವಾಗ, ಬಿಂದುವಿನಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಸೂರ್ಯನ ಡಿಸ್ಕ್ ಗ್ರಹಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ನೋಡುತ್ತವೆ. ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ, 80% ಸೂರ್ಯನ ಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ನೆರಳಿನ ಪ್ರದೇಶವು ಚೀನಾದಲ್ಲಿ 70%, ನಾರ್ವೆಯಲ್ಲಿ 63% ಮತ್ತು ಫಿನ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ 62% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಈ ಗ್ರಹಣವು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಂದೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಜೋಡಿಸಲ್ಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದ್ದರಿಂದ ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಚಂದ್ರನು ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆವರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಆಕಾಶವೀಕ್ಷಕರು ಭಾಗಶಃ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣವನ್ನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ, ಅವರು ಮುಂದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸೂರ್ಯಗ್ರಹಣ ಸಂಭವಿಸಿದಾಗ ಏಪ್ರಿಲ್ 20, 2023 ರಂದು ನೋಡಬಹುದು.

English summary

Earth will experience a partial solar eclipse that will be visible from parts of Europe, western Asia, and northeast Africa. Skywatchers in other parts of the world. How to watch the last solar eclipse of 2022 for free.