ಹಣ ಪಾವತಿಸದೆ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿ: IRCTCನಿಂದ ಮೊದಲು ಪ್ರಯಾಣ ನಂತರ ಹಣ ಸೌಲಭ್ಯ

ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕಾದರೆ IRCTC ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸದೆ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಳಿಕ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಇಎಂಐನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. IRCTC ಇದನ್ನು ಬುಧವಾರ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೇ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗಾಗಿ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೂರಿಸಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (IRCTC) ಮೂಲಕ 'ಟ್ರಾವೆಲ್ ನೌ ಪೇ ಲೇಟರ್' ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಮತ್ತು ಛಾತ್‌ನಂತಹ ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವರ್ಷದ ಉಳಿದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ಹಣವನ್ನು 3 ರಿಂದ 6 ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಆರ್ಟಿಫಿಶಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಆಧಾರಿತ ಹಣಕಾಸು ಕ್ಷೇಮ ವೇದಿಕೆ 'CASHe' IRCTC ಯೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ IRCTC ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ IRCTC ರೈಲ್ ಕನೆಕ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಟ್ರಾವೆಲ್ ನೌ ಪೇ ಲೇಟರ್ (TNPL)' ಪಾವತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

'ಮೊದಲು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಿ' ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಪಡೆಯುವುದು?

ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ 'ಮೊದಲ ಪ್ರಯಾಣ ನಂತರ ಪಾವತಿಸಿ' ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. IRCTC ಯ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೊದಲು ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 6 EMI ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. 'CASHe' ಪಾವತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದರ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಬೇಕಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಟಿಕೆಟ್ ಹಣದ ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ 3 ರಿಂದ 6 EMI ಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಇಎಂಐ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಯು ಜನರಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. IRCTC ಪ್ರಯಾಣ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಬುಕಿಂಗ್‌ನ ಚೆಕ್‌ಔಟ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಈ ಆಯ್ಕೆಯು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಮೊದಲ ಟಿಕೆಟ್ ಮತ್ತು ನಂತರದ ಪಾವತಿಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಯಾವುದೇ ಇತರ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಬುಕಿಂಗ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಬುಧವಾರ ಹೊರಡಿಸಿದ ಪತ್ರಿಕಾ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಪ್ರಕಾರ, "ಐಆರ್‌ಸಿಟಿಸಿ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆ್ಯಪ್‌ನ ಚೆಕ್‌ಔಟ್ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದ ಮತ್ತು ತತ್ಕಾಲ್ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಇಎಂಐ ಆಯ್ಕೆಯು ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ."

IRCTC ಟ್ರಾವೆಲ್ ಆ್ಯಪ್ 9 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಮೂಲಕ ದಿನಕ್ಕೆ 15 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಲು IRCTC ಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಬಳಸುವ ರೈಲ್ವೇ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಈ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲು ಉಳಿದ ಆಯ್ಕೆಗಳು ಮೊದಲಿನಂತೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ರೈಲು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಪಾವತಿ ಪುಟದಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ತ್ವರಿತ ಪಾವತಿಯ ಆಯ್ಕೆಯೂ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಡೆಬಿಟ್-ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ UPI ಅಥವಾ ನೆಟ್ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸಬಹುದು.

ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇ ಕ್ಯಾಟರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಟೂರಿಸಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ (IRCTC) ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಹ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಡೀ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ನೆಟ್‌ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. IRCTC ಕೂಡ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ರೈಲು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.

