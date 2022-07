ಇದೆಂಥಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ: ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಬರೆಯಬೇಕಾದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಬ್ರಾ ಬಿಚ್ಚಿಡಬೇಕೇ!?

Features

ತಿರುವನಂತಪುರಂ, ಜುಲೈ 19: ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅರ್ಹತಾ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯು ತೀವ್ರ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತಮ್ಮ ಒಳ ಉಡುಪುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದಿಟ್ಟು ಕೂರುವಂತೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿ ಆಗಿದೆ.

ಕೇರಳದ ಕೊಲ್ಲಂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗೆ ಮುಜುಗರ ಉಂಟು ಮಾಡುವಂತೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ತಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಕೇಳಿ ಬಂದಿದೆ. ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪೋಷಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಪರೀಕ್ಷಾ ಕೇಂದ್ರದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.

Breaking; ಕೇರಳ ನೀಟ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆ ವಿವಾದ, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕೇಸ್

ಮಿತಿ ಮೀರಿ ವರ್ತಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಶಿಸ್ತು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಕೇರಳದ ಸಚಿವರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ನೀಟ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ವರ್ತನೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ನಿಜವೇ?, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಪೋಷಕರು ಆರೋಪ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದೇನು?, ದೇವರನಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೆವ್ವದ ವರ್ತನೆ ತೋರಿಸಿದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಹುಚ್ಚಾಟಕ್ಕೆ ಯಾರು ಹೊಣೆ?, ಅಸಲಿಗೆ ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಹಾಗೂ ದೇಶದಲ್ಲಿ ವಿವಾದದ ಕಿಚ್ಚು ಹೊತ್ತಿಸಿರುವ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಆಗಿರುವುದೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Controversy Over NEET Exam Centre : The controversy emerged in Kerala, when Female students forced to remove undergarments at test centre during NEET exam in Kollam. Know major developments on controversy.