Periyar Birthday- ಕನ್ನಡಿಗನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ದ್ರಾವಿಡ ಚಳವಳಿ; ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ, ದೇವರು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಇವಿಆರ್ ಬದುಕಿನತ್ತ ಒಂದು ನೋಟ

ದ್ರಾವಿಡ ಚಳವಳಿಯ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುವ ಪೆರಿಯಾರ್, ಅಕಾ ಇ.ವಿ. ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಜನ್ಮದಿನ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17, ಶನಿವಾರ ಇದೆ. ಅದೇ ದಿನ ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರದ್ದೂ ಜನ್ಮದಿನ. ಒಂದೇ ದಿನದಂದು ಎರಡು ವೈರುದ್ಧ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಜನ್ಮದಿನ ಇರುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಈರೋಡ್ ವೆಂಕಟಪ್ಪ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಈರೋಡಿನಲ್ಲಿ 1879ರ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 17ರಂದು. ಇವರು ಕನ್ನಡಿಗರು. ಕನ್ನಡ ಬಲಿಜ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು. ಮುಂದೆ ಇವರು ಪೆರಿಯಾರ್ ಆಗಿ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ದ್ರಾವಿಡ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಮುನ್ನುಡಿ ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸಿಸಂ, ಮಾವೋಯಿಸಂ, ಅಂಬೇಡ್ಕರಿಸಂನಂತೆ ಪೆರಿಯಾರಿಸಂ ಕೂಡ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ.

ಪೆರಿಯಾರ್ ಎಂದರೆ ತಮಿಳಿನಲ್ಲಿ ಹಿರಿಕರು ಎಂದರ್ಥ. ಇವಿ ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೇ, ಪ್ರತ್ಯೇಕ ದ್ರಾವಿಡ ನಾಡು ರಚನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದ್ದರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣ್ಯದ ಶೋಷಣೆಯನ್ನು ಕಟುವಾಗಿ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಅವರು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಧರ್ಮ ಎಂದೇ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದರು.

ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದ ಪೆರಿಯಾರ್, ಒಂದು ದೇವಸ್ಥಾನದ ಧರ್ಮಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಚ್ಚರಿ ತರುತ್ತದೆ. 94 ವರ್ಷ ಬದುಕಿ 1973ರಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಪೆರಿಯಾರ್ ಒಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ಚಿಂತಕ, ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿ, ಶೋಷಿತ ಜನರ ಧ್ವನಿಯಾಗಿ, ದ್ರಾವಿಡ ಹೋರಾಟಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

