ವಿವಾದದಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಐಎಎಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ವಿಕಾಸ್, ಯಾರು ಈ ದಿವ್ಯಕೀರ್ತಿ?

oi-Punith BU

ನವದೆಹಲಿ, ನವೆಂಬರ್‌ 13: ದೇಶದ ಅಗ್ರಗಣ್ಯ ಐಎಎಸ್ ತರಬೇತುದಾರರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ವಿಕಾಸ್ ದಿವ್ಯಕೀರ್ತಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಸೀತೆ ಕುರಿತು ಟೀಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಇದರಲ್ಲಿ ಭಗವಾನ್ ರಾಮನು ಸೀತಾ ದೇವಿಯನ್ನು ನಾಯಿ ನೆಕ್ಕಿದ ತುಪ್ಪದೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸುವ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಅನ್ನು ದಿವ್ಯಕೀರ್ತಿ ಪುಸ್ತಕದಿಂದ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದನ್ನು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಿಕಾಸ್ ದಿವ್ಯಕೀರ್ತಿ ಯಾರು? ಯಾಕೆ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಪ್ರಸಿದ್ಧನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ವಿವಾದದ ನಡುವೆ ಅವರು ಹೇಗೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರು? ಎಂದು ನೋಡೋಣ.

ರಾಮಾಯಣದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಹೇಳಿಕೆ: ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಯುಪಿಎಸ್‌ಪಿ ತರಬೇತುದಾರನ ವಿರುದ್ಧ ಆಕ್ರೋಶ

ಡಾ ವಿಕಾಸ್ ದಿವ್ಯಕೀರ್ತಿ ಅವರು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಶಿಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ದೃಷ್ಟಿ ಐಎಎಸ್ ಎಂಬ ದೆಹಲಿ ಮೂಲದ ಐಎಎಸ್ ಕೋಚಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ ಚಾನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 10 ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಚಂದಾದಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಧ್ವನಿಮುದ್ರಿತ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಂದಿ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ದಿವ್ಯಕೀರ್ತಿ ಅವರ ತಂಡವು ಈ ಉಪನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅವರು ಸಾಹಿತ್ಯ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರ, ಧರ್ಮ, ಭೂರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಸೇವಾ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ದಿವ್ಯಕೀರ್ತಿ 1973ರಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರು. ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಇಬ್ಬರೂ ಹಿಂದಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿದ್ದರು. ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಹಿಡಿತವಿದೆ. ಅವರು ಹಿಂದಿ ಸಾಹಿತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಎಂಎ, ಎಂ ಫಿಲ್ ಮತ್ತು ಪಿಎಚ್‌ಡಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಾಪಕ ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.

1996ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಐಎಎಸ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತೀರ್ಣರಾದರು. ಇದು ಭಾರತದ ಕಠಿಣ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಐಎಎಸ್‌ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪಾಸು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದು ಅವರ ಅಪರೂಪದ ಸಾಧನೆಯಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಗೃಹ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಇಲಾಖೆಗೆ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಅವರು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ಸೇವೆ ಹುದ್ದೆಗೆ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿ ಐಎಎಸ್‌ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬೋಧನೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರು.

English summary

One of the country's top IAS trainers, Vikas Divyakeerthy, has been embroiled in controversy for allegedly making remarks about Sita in one of his coaching videos.