ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ

Features

oi-Lavakumar B M

ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಜಾಗೃತರಾಗಿದ್ದರೂ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ಕಾಯಿಲೆ ನಮಗೆ ತಗಲುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವುದು, ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವುದು ಅಥವಾ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರವಾಸ ತೆರಳುವುದು ಹೀಗೆ ಏನಾದರೊಂದು ಮಾಡುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ.

ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿದ್ದವರು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಟ್ಟು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಅಚ್ಚರಿಪಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಸೇರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೊಳಪಟ್ಟಾಗಲೇ ನಮಗೆ ನಿಜವಾದ ಕಾಯಿಲೆ ಏನಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ತಿಳಿಯುವುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ವಯಂ ವೈದ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಬಂದಿರೋದು ಏನು ಕಾಯಿಲೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾತ್ರೆಯಿಂದ ಔಷಧಿಯಿಂದ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತೇವೆ.

ಕೊರೊನಾ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಬೇಸಿಗೆ ಕಳೆಯೋಣ

ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರುವಾಗ ನಾವ್ಯಾರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಚಿಕ್ಕಪುಟ್ಟ ನೋವು, ಜ್ವರ, ಶೀತ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗಲೂ ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾತ್ರೆ ಸೇವಿಸಿ ಸುಮ್ಮನಾಗಿ ಬಿಡುತ್ತೇವೆ. ಕಾಯಿಲೆ ಉಲ್ಭಣಿಸಿ ಇನ್ನೇನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯತ್ತ ತೆರಳುತ್ತೇವೆ. ಆ ವೇಳೆಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆ ಅಂತಿಮ ಘಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಲುಪಿರುತ್ತದೆ.

Summer Health Tips : ಬೇಸಿಗೆ, ಬಿಸಿಲಿನ ಝಳ; ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಲಹೆಗಳು

ನಾವು ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಹೊರಟರೂ ಅದು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದು ಆರೋಗ್ಯ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಪ್ರಾಶಸ್ತ್ಯ ನೀಡಬೇಕು. ಒತ್ತಡದ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿನ್ನೆಯಂತೆ ಇವತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇವತ್ತಿನಂತೆ ನಾಳೆಯೂ ಇರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಾ ಒಂದಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

How to stay healthy in summer : ಬೇಸಿಗೆ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚಳ: ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿ

English summary

We have to take care of our health. In the time of summer we have to take extra care and don't neglect health issues