ದಸರಾ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗೆ ಗಜಪಡೆಗಳ ತಯಾರಿ ಆರಂಭ!

oi-Lavakumar B M

ಮೈಸೂರು, ಆಗಸ್ಟ್‌ 20 : ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆರಂಭವಾಗಿವೆ. ಜತೆಗೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿಗಾಗಿ ಗಜಪಡೆಯನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯವೂ ಭರದಿಂದ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅರಮನೆ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬೀಡು ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಗಜಪಡೆಗಳು ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿವೆ.

ಮೈಸೂರು ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಗಜಪಡೆಗಳೇ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಮತ್ತು ದಸರಾಕ್ಕೆ ಜಂಬೂಸವಾರಿಯೇ ಮೆರುಗು ಆಗಿರುವುದರಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ನಡೆಯುವ ಈ ಜಂಬೂಸವಾರಿ ಯಾವುದೇ ವಿಘ್ನಗಳಿಲ್ಲದೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ತಿಂಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಲದ ತಾಲೀಮು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ನೂರಾರು ಜನರ ಶ್ರಮವಿರುತ್ತದೆ. ಅರಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ, ಮಾವುತ, ಕಾವಾಡಿ ತನಕವೂ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಆನೆ ಶಿಬಿರಗಳು ಅರಣ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಸದಾ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿರುವ ಆನೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ತಂದು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಜನರನ್ನು ಕಂಡರೆ ವಿಚಲಿತಗೊಳ್ಳದಂತೆ, ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಬೆದರದಂತೆ ಹಾಗೂ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಗುವಂತೆ, ತಮಗೆ ನೀಡಿದ ಜವಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ನಿರ್ವಹಿಸುವಂತೆ ಆನೆಗಳನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡುವುದು ಒಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಗಿಯುವ ಕೆಲಸವಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಠಿಣ ತಾಲೀಮಿನ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಮೈಸೂರನ್ನು ಆವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ದಸರಾ ಕಳೆ

ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಶಿಬಿರಗಳಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಆನೆಗಳನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಪರಿಚಯಿಸಿ ಅವುಗಳು ಯಾವುದೇ ಕಾದಾಟ ಮಾಡಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡದಂತೆ ಒಂದರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿ ಸಾಗುವಂತೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುವುದು, ಅವುಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡುವುದು, ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಅರಿತು ಆಹಾರ ನೀರು ನೀಡುವುದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಮಾವುತರು, ಕಾವಾಡಿಗಳ ನಿತ್ಯದ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.

English summary

The preparation for the world-famous Dasara is started in Mysuru. The Jambusavari Gajapade which entered the palace has begun training with Abhimanyu leadership,