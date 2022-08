4.81 ಕೋಟಿ ರೂ ವೆಚ್ಚ ,124 ಕಿಮೀ ದೀಪಾಲಂಕಾರ, ಇಂದ್ರನ ಅಮರಾವತಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ ಮೈಸೂರು

Features

oi-Lavakumar B M

ಮೈಸೂರು, ಆಗಸ್ಟ್‌ 27: ದಸರಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ಇಂದ್ರನ ಅಮರಾವತಿಯಂತೆ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುವುದು ಜಗಮಗಿಸುವ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪಗಳು. ಈ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂದೇಳುವ ಮೈಸೂರನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಕಣ್ಣಿಗೊಂದು ಹಬ್ಬ.

ಕಳೆದ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೊರೊನಾ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪದ ಅಲಂಕಾರವನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಅದ್ಧೂರಿಯಾಗಿಯೇ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪದ ಅಲಂಕಾರಕ್ಕೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಮೈಸೂರು ದಸರಾಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ನೀಡುವುದೇ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪಗಳು. ಗಲ್ಲಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ರಾಜಮಾರ್ಗದ ತನಕ, ಮನೆ, ಕಟ್ಟಡಗಳಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಿ ವೃತ್ತಗಳವರೆಗೆ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲೆಂದರಲ್ಲಿ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಮೈಸೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಕಳೆ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ನವರಾತ್ರಿಯ ಕತ್ತಲನ್ನು ದೂಡಿ ಬೆಳಕು ಹರಿಸುವ ಈ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪಗಳ ಅಲಂಕಾರ ಮೈಸೂರು ನಗರದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಇಮ್ಮಡಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ದಸರಾ ಬರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ದಸರಾ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ತೆರೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಮನೆ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೊಸತನ ನೀಡುವಂತೆ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪದ ಅಲಂಕಾರಗಳು, ವಿವಿಧ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು, ಜನಮಗಿಸುವ ವೃತ್ತಗಳು ಇಡೀ ಮೈಸೂರು ನಗರ ವಿದ್ಯುದ್ದೀಪದ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ತೋಯ್ದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಲು ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳೇ ಸಾಲದಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

As Dasara festivities in Mysuru are set to regain their glory with the celebrations going to be a grand affair this year, 124 km of roads and streets and 96 junctions will be specially illuminated with LED bulbs.