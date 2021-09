ಕೊವ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾತು ತಪ್ಪುತ್ತಿದೆಯಾ ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್?

Features

oi-Rajashekhar Myageri

ನವದೆಹಲಿ, ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ 29: ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗಿನ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶಿ ನಿರ್ಮಿತ ಲಸಿಕೆಗಳು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೊವಿಡ್-19 ಲಸಿಕೆ ವಿತರಣೆ ಆರಂಭವಾಗಿ 8 ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ 11 ಜನರ ಪೈಕಿ ಕೇವಲ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಕೊವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೈದ್ರಾಬಾದ್ ಮೂಲದ ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಕೊವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದು ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ.

ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಯು ತನಗೆ ತಾನು ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರುವ ನಿಗದಿತ ಪ್ರಮಾಣದ ಲಸಿಕೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಲಸಿಕೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಲಸಿಕೆಯ ಬ್ಯಾಚ್ ನಲ್ಲಿ ದೋಷ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.

"ಭಾರತ್ ಬಯೋಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಯು ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಿಂದ ಕೊವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಲಸಿಕೆಯ 5.5 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್‌ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ 3.5 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ 10 ಕೋಟಿ ಡೋಸ್ ಲಸಿಕೆ ಪೂರೈಸುವುದುಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಸಿಎಂಡಿ ಕೃಷ್ಣಾ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

