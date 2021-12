ವಿಡಿಯೊ: ನಾಯಿಯ ಬಾಯಾರಿಕೆ ನೀಗಿಸಿದ ಮಗು

Features

oi-Sunitha B

ಹೊಸದಿಲ್ಲಿ ಡಿಸೆಂಬರ್ 09: ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಯಾವ ವಿಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತದೋ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಜನರು ಅಂತಹ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ಮಾತ್ರ ಸುಳ್ಳಲ್ಲ. ಹೀಗೊಂದು ವಿಡಿಯೊ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ನೋಡಿದ ನಂತರ ನೀವು ನಗುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಡಿಯೊ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ನಡುವಿನ ಉತ್ತಮ ಭಾಂದವ್ಯಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇಂತಹದೊಂದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ವಿಡಿಯೊ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.

कद कितना ही छोटा हो, हर कोई किसी की यथासंभव #Help कर सकता है. Well done kid. God Bless you. VC- Social Media. #HelpChain #Kindness #BeingKind pic.twitter.com/yQu4k5jyh1

English summary

In this video that has gone viral on social media, an innocent child is jumping and running a hand pump so that the dog can drink water.