ಮೊದಲು ಓದಿ: ಅಂಟುವುದು ಕಪ್ಪು ಜ್ವರ, ಭಾರತೀಯರೇ ಬಲು ಎಚ್ಚರ!

ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಜುಲೈ 18: ಜ್ವರ, ಕೆಮ್ಮು, ನೆಗಡಿ, ತಲೆನೋವು, ಮೈ-ಕೈ ನೋವು. ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲ ರೋಗದ ಲಕ್ಷಣಗಳೂ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕೊರೊನಾ ವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಪಿಡುಗುವೊಂದೇ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇದೀಗ ಬದಲಾಗಿದೆ.

ಕೋವಿಡ್-19 ಆತಂಕದ ನಡುವೆ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ರೀತಿಯ ರೋಗ ಹರಡುವುದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಬಹುಪಾಲು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಾ ಅಜರ್ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಜ್ವರವು ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ.

ಹುಷಾರಪ್ಪಾ: ಕೇರಳಕ್ಕೂ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ ಜಗತ್ತನ್ನೇ ಕಾಡಿದ ಮಂಕಿಪಾಕ್ಸ್

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಂಪಾಂಗ್, ಮಾಲ್ಡಾ, ಉತ್ತರ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ, ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ದಿನಾಜ್‌ಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 65 ಕಪ್ಪು ಜ್ವರದ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ. ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಈ ಕಪ್ಪು ಜ್ವರ ಎಂದರೇನು?, ಕಪ್ಪು ಜ್ವರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ?, ಕಪ್ಪು ಜ್ವರವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.

