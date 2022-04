ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಡುವ ಕಾಮಾಲೆಯತ್ತ ಜಾಗ್ರತೆ ಇರಲಿ!

Features

ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದೆಡರಡು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದ್ದರೂ ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಮಳೆ ಬಂದು ಹೋದ ಬಳಿಕವೇ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇಸಿಗೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದಂತೆ ಹರಡಿಕೊಂಡು ಬಿಡುತ್ತವೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಡುವ ರೋಗದಲ್ಲಿ ಕಾಮಾಲೆಯೂ ಒಂದಾಗಿದೆ.

ಕಾಮಾಲೆ ರೋಗವು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಉಲ್ಭಣಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸೂಚನೆಗಳು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕಾದರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಜಾಗೃತರಾಗಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾವು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಕೆಲಸ ಏನೆಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿಟ್ಟ ಪಾನೀಯ ಹಾಗೂ ಹಣ್ಣು ಹಂಪಲು, ತರಕಾರಿಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುವುದು, ಕೊಳೆತ ಆಹಾರ, ಮೀನು, ಮಾಂಸ, ಐಸ್‌ಕ್ರೀಂ, ಶೀತಲೀಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಇತ್ಯಾದಿಗಳತ್ತಲೂ ಗಮನಹರಿಸುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಕ್ಲೋರಿನೇಶನ್ ಆಗುತ್ತಿದೆಯಾ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನದಟ್ಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

In the last days of the summer, for some reason, diseases are spreading without our knowledge. Yellow fever is one of the most common diseases.