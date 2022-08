Features

oi-Naveenkumar N

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಟೋಲ್ ಬಳಿ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಖದೀಮರು ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಲವರನ್ನು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ರುಪಾಯಿ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

34 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮುಂಬೈ ಮೂಲದ ಮಹಿಳೆ ತನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಆನ್‌ಲೈನ್ ವಂಚನೆಗೆ ಬಲಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆನ್‌ಲೈನ್‌ ಮೂಲಕ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರ ಖಾತೆಯಿಂದ 4.5 ಲಕ್ಷ ರುಪಾಯಿ ಎಗರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂಬೈನ ದಹಿಸರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ಎಫ್‌ಐಆರ್ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ವಂಚಕರಿಗಾಗಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಜನರೇ ಸಿಮ್ ಕದ್ದು ಹಣ ಎಗರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹುಷಾರ್!

ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇ ಅಥಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ (ಎನ್‌ಎಚ್‌ಎಐ) ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತ ಟೋಲ್‌ಗೆ ಶುಲ್ಕ ಪಾವತಿಸುವ ತನ್ನ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ರೀಚಾರ್ಜ್‌ಗೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ ಎಂದು ಮಹಿಳೆಗೆ ಆಕೆಯ ಸಹೋದರ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಸಂತ್ರಸ್ತೆ ತನ್ನ ವಾಹನದ ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ರೀಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಬಹುದೆಂದು ತಿಳಿಯಲು ಇಂಟರ್ನೆಟ್‌ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ ಸಂಖ್ಯೆಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

English summary

A Mumbai-based Woman saw Rs 4.5 lakh vanish from account after she tried to recharge her FasTag online and fell prey to a phishing fraud. Unaware that she was falling prey to a scam, the woman called on the number and was offered assistance to recharge her card by the person on the other end.