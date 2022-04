ಆಜಾನ್ ಸದ್ದಿಗೆ ವಿರೋಧ; ಶಬ್ದ ಮಿತಿ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿದೆ ವಿವರ

Features

oi-Vijayasarathi SN

ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯದ (Noise Pollution) ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೇಳುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ವಾಹನಗಳ ಹಾರ್ನ್ ಸದ್ದು, ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳ ಯಂತ್ರಗಳ ಸದ್ದು ಮೊದಲಾದವು ನಗರವಾಸಿಗಳ ನಿದ್ದೆಗೆಡಿಸುತ್ತಿದ್ದವು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಶಬ್ದಮಾಲಿನ್ಯ ವಿಚಾರ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಮಸೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ವನಿವರ್ಧಕಗಳ ಮೂಲಕ ಕೂಗಲಾಗುವ ಬೆಳಗಿನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯ ಆಜಾನ್ (Azaan) ಸದ್ದಿಗೆ ಹಲವರು ಕೆಂಗಣ್ಣು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ. ಬಲಪಂಥೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಆಜಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ದೊಡ್ಡಮಟ್ಟದ ಪ್ರಚಾರವನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ.

ಆಜಾನ್ ಸದ್ದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಬಲಪಂಥೀಯ ಸಂಘಟನೆವರಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಮಾಜದ ಇತರ ರಾಜಕೀಯೇತರ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೂ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವುದುಂಟು. ಹಾಗಾದರೆ ಆಜಾನ್ ಸದ್ದಿನಿಂದ ಅಷ್ಟು ಶಬ್ದಮಾಲಿನ್ಯ ಆಗುತ್ತದಾ?

ಬೆಂಗಳೂರು: ಹಾರ್ನ್ ಮುಕ್ತ, ಶಾಂತವಾದ ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್‌ಗಾಗಿ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನ

ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂದರೇನು?: ವಾಯು ಮಾಲಿನ್ಯದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಬ್ದ ಮಾಲಿನ್ಯ ವಿಚಾರವೂ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಕರ್ಕಶ ಎನಿಸುವ ಶಬ್ದವನ್ನು ಮಾಲಿನ್ಯ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೇಳುಗರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುವ, ಕಿವಿಗೆ ನೋವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾಯ್ಸ್ (Noise) ಅಥವಾ ಕರ್ಕಶ ಸದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

Know What constitutes ‘noise’, and how can noise pollution harm you? And know different noise limit set by pollution Control board for different regions.