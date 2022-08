Features

oi-Naveenkumar N

ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 1 ಮೂನ್ ರಾಕೆಟ್‌ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ನಾಸಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕು RS-25 ಎಂಜಿನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದರಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದ ಕಾರಣ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾರಾಟವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2 ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 5 ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ 1 ಮಿಷನ್‌ಗೆ ಪರ್ಯಾಯ ಉಡಾವಣಾ ದಿನಾಂಕಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತ ಮಾನವರಹಿತ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ಇಂಧನ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ನಾಸಾ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಕ್ಯಾಪ್ಸೂಲ್ ಅನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಉಡಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ರಾಕೆಟ್‌ನ ಮೊದಲ ಹಾರಾಟವು ನಡೆಸಬೇಕಿತ್ತು, ಇದು ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೂರು ಪರೀಕ್ಷಾ ಡಮ್ಮಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.

ಆರ್ಟೆಮಿಸ್-I ಮಿಷನ್‌; ಚಂದ್ರನ ಬಳಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?

2025 ರಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇರಿಸಲು ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನಿಯೋಜಿಸುವುದು ಈ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ I ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಮಿಷನ್‌ನ್ನು ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲ ಮೆಟ್ಟಿಲು ಎಂದೇ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.

English summary

NASA has called off the Monday launch of the giant Moon rocket. Because one of the four RS-25 engines had a temperature problem, the space agency decided to cancel the test flight. September 2 and September 5 are alternate launch dates for the Artemis1 mission. The earliest possible date for the subsequent launch attempt is Friday.