ದುರ್ಬಲ ನರ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂಚನೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಗಳೂರಿಗರು

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಶೇ.69ರಷ್ಟು ಜನರು ದುರ್ಬಲ ನರದ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಪಿ & ಜಿ ನರದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ.90ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ನರಗಳು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ, ಕೇವಲ ಶೇ.38ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ನರಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯ ಮಾಸವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಪಥ್ಯ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಠಿಕತೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರವು ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಪೌಷ್ಠಿಕತೆ ಹಲವು ರೋಗಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದರೆ ಬಿ ವಿಟಮಿನ್‍ಗಳ ಕೊರತೆಯು ನರದ ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

12 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ 1800 ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ 'ಪಿ ಅಂಡ್ ಜಿ ನರ್ವ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸರ್ವೇ'ಯ ಫಲಿತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ಶೇ.60ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಂದಿ ದುರ್ಬಲ ನರ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಶೇ.69ರಷ್ಟು ಮಂದಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲ ನರದ ಆರೋಗ್ಯದ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸರಾಸರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಹೀಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಅಂಡ್ ಹನ್ಸಾ ರೀಸರ್ಚ್, ಪ್ರಾಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಗ್ಯಾಂಬಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ನಡೆಸಿದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಶೇ.90ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ನರಗಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ, ಕೇವಲ ಶೇ.38ರಷ್ಟು ಮಂದಿ ಮಾತ್ರ ನರಗಳು ರಕ್ತನಾಳಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನ ಎಂದು ತಿಳಿದಿದ್ದಾರೆ.

September commemorates the National Nutrition Month, a reminder for a greater focus on diet and nutrition, and the role it plays to help improve our overall health and wellbeing. While malnutrition can lead to many ailments, the deficiency of B vitamins may lead to nerve damage.